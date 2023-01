Greffener starten schwungvoll ins Jahr 2023

Mehr als 250 Gäste haben beim Winterball des Schützen- und Heimatvereins Greffen ausgelassen bis in den frühen Morgen gefeiert.

Ein schwungvolles „Bergfest“ zum Jahresbeginn: Im Januar 2020 zuletzt gefeiert, konnte am Samstagabend wieder der traditionelle Winterball des Schützen- und Heimatverein Greffen stattfinden. Mehr als 250 Gäste feierten in der Hubertusklause ausgelassen bis in den frühen Morgen.

Auch zahlreiche Ex-Regenten dabei

Unter den zahlreichen Besuchern: das amtierende Königspaar Ralf und Steffi Wienströer samt Throngefolge. Erstmals mitgefeiert haben auch das Kinderschützenkönigspaar Marlon Rolf und Paula Meier zu Greffen mit ihrem Hofstaat und den Eltern.

Freude bereitete Schützenpräsident André Lanwehr die Anwesenheit von zahlreichen Ex-Regenten, teilweise mit Gefolge, sowie der Mitglieder aus den Untergruppen und Kompanien. „Wir haben in den vergangenen Tagen oft gehört, wie sehr sich alle darauf freuen, endlich wieder ungezwungen und fröhlich gemeinsam zu feiern“, so Vereinssprecher Rainer Kuhlmann. Für beste Stimmung sorgten außer einem DJ auch die Musiker des Spielmannszugs „In Treue Fest“ und des Blasorchesters „Heimatland“.