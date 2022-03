Greffener Vereine profitieren von Wettsreit

Spendenübergabe am Elli-Markt Alptekin in Greffen: Die Vertreter des FC Greffen, vom Feuerwehrlöschzug Greffen und Freundeskreis der Behinderten, dem Kastanienclub, erhielten viele Scheine für die Vereine. Das Foto zeigt (v. l.) Mehmet Halit Alptekin, Frank Zühlke (Verkaufsberater Lüning-Gruppe), Markus Aundrup (Vorstand Kastanienclub), Ingrid Linnemann (Vorstand Kastanienclub), Peter Krieft (Vorsitzender), Christian Amsbeck (Beisitzer FC Greffen), Alfons Hennemann (Löschzugführer Feuerwehr Greffen) und Norbert Schmitfranz.

Greffen (gg) - Ordentlich Spenden für Vereine hat es am Freitag bei einer Siegerehrung vor dem Elli-Markt in Greffen gegeben. Mehmet Halit Alptekin, Inhaber des Frischmarkts, hat eine Woche lang einen Spendenmarathon für die Greffener Vereine in seinem Verbrauchermarkt veranstaltet. Dabei erhielten alle Kunden pro zehn Euro Einkaufswert einen Chip, den sie nach freier Wahl in das Röhrchen ihres Greffener Lieblingsvereins werfen konnten.

Entscheidung mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen

Vereine und Institutionen wie der Bürgerverein, das Blasorchester, der TC Greffen, der Spielmannszug „In Treue Fest“, die Volkstanzgruppe, die Kolpingsfamilie, der Kastanienclub, der VDK-Sozialverband sowie der Schützen- und Heimatverein Greffen, die Jungschützen, der FC Greffen und die Feuerwehr haben sich dem Wettstreit gestellt.

Nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Feuerwehr und FC Greffen entschieden am Finaltag die Sportler das Rennen für sich. Mehmet Halit Alptekin überreichte den Gewinnern 500 Euro für die Vereinskasse. Die Greffener Blauröcke konnten sich als Zweitplatzierte über 250 Euro freuen, die Vorstandsmitglieder vom Freundeskreis der Behinderten, dem Kastanienclub, erhielten einen Spendenscheck über 150 Euro. Allen restlichen Vereinen zahlte Mehmet Halit Alptekin 50 Euro als Trostpreis aus. Es sei ihm wichtig, die Vereine in Greffen zu unterstützen, so der Supermarkt-Inhaber.