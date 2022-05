Gruppe im Marienfelder Jugendhaus kreisweit einzigartig

Marienfeld (gg) - Mitte November 2020 ist neben der Turnhalle der Marienschule im Kreuzteich in Marienfeld das Jugendhaus Ankerplatz eröffnet worden. Bedingt durch die Coronapandemie nahm das Jugendhaus mit zahlreichen Einschränkungen seine Arbeit auf. An eine offizielle Eröffnung war während dieser Zeit nicht zu denken. Am Sonntag war es aber nun doch so weit. Mit einem Tag der offenen Tür luden Einrichtungsleiterin Anna-Katharina Lindemann und die zahlreichen Ehrenamtlichen interessierte Besucher ein, um die vielfältigen Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit vorzustellen.

Neugegründete Gruppe kreisweit eine Besonderheit

Im Normalbetrieb ist der Ankerplatz von Montag bis Freitag in verschiedenen Treffs für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von 6 bis 25 Jahren geöffnet. „Ihr könnt einfach vorbeikommen, euch treffen, Spiele spielen, in unserem Zockerraum zocken, Musik hören, kreativ sein oder auch einfach nur rumhängen oder mit uns quatschen“, hat die Sozialarbeiterin Anna-Katharina Lindemann die bewusst niedrigschwellige Einladung definiert. Einen großen Dank zollt sie den aktuell 17 Ehrenamtlichen im Alter von 12 bis 19 Jahren, sowie dem pädagogischen Mitarbeiter Sebastian Thiele und der FSJlerin Thea Wickern, die sie bei den Aufgaben unterstützen.

Eine kreisweite Besonderheit hat sich innerhalb kurzer Zeit im Jugendhaus mit einem LGBTQ+-Treffen formiert. Dabei treffen sich junge Menschen, um über unterschiedliche Identitäten, Geschlechterrollen und sexuellen Orientierungen außerhalb der gesellschaftlichen Norm zu sprechen. Initiiert wurde das Zusammenkommen durch Jugendliche und Ehrenamtliche, die Anna-Katharina Lindemann auf den Bedarf einer Queering-Jugendarbeit angesprochen haben. Um ihnen in einem geschützten Raum Austausch zu ermöglichen, findet jeden ersten und dritten Mittwoch im Montag, von 17.30 bis 20 Uhr, ein Queer-Treff im Ankerplatz statt. Begonnen mit vier Teilnehmern sind der Einladung beim jüngsten Treffen sogar zwölf junge Erwachsene aus Versmold, Clarholz, Herzebrock, Harsewinkel, Marienfeld und Gütersloh gefolgt.

Thema mit reichlich Konfliktpotenzial

Pfarrer Jörg Eulenstein freut sich darüber, dass das Pilotprojekt mit der Besucherneugewinnung im Jugendhausangebot integriert wurde. Leider berge dieses Thema bei konservativen und intoleranten Mitmenschen reichlich Konfliktpotenzial. Deshalb sei es wichtig, Akzeptanz und Toleranz für queere Lebensweisen zu erreichen. „Jeder, der sich über das Thema austauschen oder auch einfach nur zuhören möchte, ist dazu herzlich eingeladen“, wirbt Anna-Katharina Lindemann für eine breite Beteiligung.