Gut erzogen: Hundefreunde Greffen bieten Welpenkurs an

Greffen (gl) - Einen neuen Welpenkurs bieten die Hundefreunde Greffen ab März auf dem Trainingsgelände am Tecklenburger Weg an. Der Welpenkurs steht am Samstagnachmittag auf dem Plan, heißt es in der Ankündigung.

Jugendgruppe sucht Verstärkung

Auch die Jugendgruppe sucht Verstärkung. Sie trainiert am Samstagvormittag auf dem Vereinsgelände. Ebenso gibt es laut Ankündigung noch freie Plätze im Rally-Obedience-Training am Sonntagvormittag.

„Aufgrund einer begrenzten Teilnehmerzahl sind Anmeldungen erforderlich“, teilen die Hundefreunde Greffen mit. Anmeldungen werden ab sofort per E-Mail an [email protected] oder unter 02586/406 entgegengenommen.

www.hundefreunde-greffen.de