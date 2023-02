Harsewinkel: Diese Straßen werden für Karneval gesperrt

Harsewinkel (gl) - Für die närrischen Karnevalstage werden die Münsterstraße, der Kirchplatz, der Alte Markt und die Dr.-Pieke-Straße von Donnerstag, 16. Februar, 18 Uhr, bis Freitag, 17. Februar, 7 Uhr, gesperrt – und das gilt auch von Samstag, 18. Februar, 19 Uhr, bis Montag, 20. Februar, 12 Uhr. Der Alte Markt ist am Samstag wegen des Bühnenaufbaus schon ab 13 Uhr nicht mehr passierbar. Da aktuell das Festzelt aufgebaut wird, kann auf dem Rathausplatz bis Rosenmontag, 20. Februar, 12 Uhr, nicht geparkt werden.

Sperrungen auch vor und während des Umzugs

Sperrungen werden am Sonntag, 19. Februar, auch für die Aufstellung der Karnevalswagen und die Dauer des Karnevalsumzugs eingerichtet – und zwar ab 11 Uhr am Westfalendamm und am Berliner Ring (zwischen Brockhäger Straße und Westfalendamm) sowie an der Brockhäger Straße (ab Kreisel Berliner Ring Richtung Innenstadt), August-Claas-Straße, Achtermannstraße, Clarholzer Straße und Gütersloher Straße (bis zur Kreuzung Kneppers Gäßchen). Ab 11 Uhr werden auf der Brockhäger Straße (ab Kreisel Berliner Ring Richtung Zentrum) auch die Einfahrten aller Seitenstraßen gesperrt, heißt es aus dem Rathaus.

Die Ein- und Ausfahrt in den Eichenweg ist für die Anwohner dann nur über den Tannenweg, Bremer Straße, Hamburger Straße, Nordstraße und Im Vechtel möglich. Für die betroffenen Anwohner des nördlichen Wohngebiets Berliner Ring ist die Zufahrt nur über die Straße Im Vechtel möglich. Sobald der Karnevalszug am Sonntag die Brockhäger Straße in Richtung Innenstadt verlassen hat, werden die Sperrungen aufgehoben.

Behindertenparkplätze am Claas-Green-House

Für den Karnevalssonntag werden zur Freihaltung von Rettungswegen Halteverbote eingerichtet. Die Verkehrsteilnehmer werden dringend gebeten, sie zu beachten. Und: Für die Besucher des Umzugs werden am Sonntag am Claas-Green-House an der Kreuzung B 513/Münsterstraße/Mühlenwinkel Behindertenparkplätze eingerichtet. Die Parkflächen stehen dann ab 12 Uhr zur Verfügung.