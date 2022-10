Harsewinkel: Einbrecher mit Halloweenmaske überrascht

In der Nacht zum Samstag hat eine Zeugin die Polizei verständigt, nachdem sie drei Kriminelle bei einem Einbruchsversuch überrascht hatte.

Harsewinkel (gl) - In der Nacht von Freitag auf Samstag hat eine aufmerksame Zeugin um 3.45 Uhr die Polizei verständigt, nachdem sie drei Kriminelle bei einem Einbruchsversuch überrascht hatte.

Drei Männer verschaffen sich zunächst Zutritt zum Hausflur des Mehrfamilienhauses

Im Polizeibericht heißt es dazu am Montag: „Die drei Männer verschafften sich zunächst Zutritt zum Hausflur des Mehrfamilienhauses am Erfurter Ring. Als sie anschließend versuchten, eine Wohnungstür aufzuhebeln, bemerkte eine Anwohnerin die Geräusche und verständigte die Polizei. Die Täter flüchteten.“

Beschrieben werden die Männer so: Zwei der Einbrecher trugen FFP2-Masken. Ein anderer hatte eine grinsende Halloweenmaske über das Gesicht gezogen. Alle drei Übeltäter trugen zudem Schirmmützen auf dem Kopf und hatten Kapuzen darüber gezogen. Auf einer der Schirmmützen konnten die Buchstaben „EA“ erkannt werden.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Gütersloh sucht nun weitere Zeugen und fragt: „Wer hat rund um den Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Angaben zu den beschriebenen Männern machen?“ Hinweise nehmen die Ermittler der Kreispolizeibehörde in Gütersloh unter 05241/8690 entgegen.