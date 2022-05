Harsewinkel: Friedenspapier aus Spargelabfall gefertigt

Saisonstart in der historischen Sägemühle: Mehr als 2000 Besucher haben am 1. Mai das Gelände angesteuert und Spannendes erfahren.

Harsewinkel (gg) - Saisonstart in der historischen Sägemühle Meier Osthoff: Mehr als 2000 Besucher haben am 1. Mai das Gelände an der Steinhäger Straße 22 a angesteuert. Sie konnten sich dort nicht nur stärken oder sich am Programm erfreuen. Die Gäste erfuhren auch Neuigkeiten von den Verantwortlichen des Sägemühlen-Fördervereins.

2023 ist ein klassisches Open-Air-Konzert mit Schwerpunkt Mozart geplant

Etwa die: Für 2023 ist ein klassisches Open-Air-Konzert mit Schwerpunkt Mozart geplant – und zwar vom Vorsitzenden Theo Streffing und Wolfgang Zill, der seit 30 Jahren als Professor für Klavier an der Musikhochschule in Hannover lehrt und zudem als Pianist und Klavierdidaktiker und Dozent im In- und Ausland aktiv ist. Sie entwickelten gemeinsam die Idee für ein Sägemühlenfestival.

Sein neuestes Skizzenbuch „Wassermühlen im Kreis Gütersloh“ stellte Heinrich Breitenstein, Leiter der Kleinen Mühlengalerie, vor. Ein Jahr lang hat Breitenstein guterhaltene, restaurierte und verfallende Mühlen im Kreis fotografiert und detailgenau mit dem Kugelschreiber gezeichnet.

Wenn Papier aus Spargelabfällen gefertigt wird

Neues gab es auch aus der Papiermanufaktur. So wurde ein Friedenspapier entworfen, das aus handgeschöpftem Spargelpapier mit aufgestempelten blau-gelben Friedenstauben gefertigt wird. Ein Teil des Verkaufserlöses fließt in die Gutscheinaktion zur Unterstützung ukrainischer Kriegsflüchtlinge in Harsewinkel.

Um das Spargelpapier herzustellen, braucht es 20 Liter Wasser und 800 Gramm Spargelabfall. In einem Holländer, eine für die Papierindustrie gewickelte Mischmaschine aus dem Jahr 1951, werden die faserreichen Spargelabfälle so lange zermahlen und mit Wasser vermengt, bis ein verwertbarer Brei entstanden ist. Nach der Trocknung kann damit hochwertiges und nachhaltiges Papier geschöpft werden. „Wir haben bisher noch nie Spargelpapier hergestellt und sind deshalb auf die Premiere gespannt“, so Theo Streffing. Gefragt waren bei den Besuchern aber auch die Sägevorführungen sowie das Vogelhaus-Bauen mit Vereinsmitglied Theo Laumann.