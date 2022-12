Harsewinkel: So erbeuten Betrüger fünfstellige Summe

Von einer Seniorin haben falsche Polizisten am Tag nach Weihnachten eine fünfstellige Geldsumme erbeutet. So sind sie vorgegangen.

Harsewinkel (gl/jau) - Kurz vor Weihnachten hat eine 86-jährige Senioren einen Telefonbetrüger noch erfolgreich abwimmeln können (diese Zeitung berichtete), doch einen Tag nach Weihnachten erbeuteten falsche Polizeibeamte Bargeld – ebenfalls von einer über 80-jährigen Seniorin aus Harsewinkel.

Angeblich soll Falschgeld im Umlauf gewesen sein

Die Pressestelle der Kreispolizeibehörde schilderte den Betrugsfall am Donnerstag: Am Dienstag, 27. Dezember, suchten Betrüger telefonisch über Stunden den Kontakt zu einer Seniorin aus Harsewinkel.

„Die Unbekannten gaben sich als Polizeibeamte aus und warnten ihr Opfer vor Bankmitarbeiterinnen und Bankmitarbeitern, die Falschgeld in Umlauf bringen würden. Um den angeblichen Betrügern das Handwerk zu legen, sollte die Seniorin eine hohe Bargeldsumme an die Polizei übergeben“, heißt es gestern im Bericht der Polizei.

„Die Betrüger haben der älteren Frau ganz perfide Angst vor den Bankmitarbeitern gemacht“

Polizei-Pressesprecherin Katharina Felsch: „Die Betrüger haben der älteren Frau ganz perfide Angst vor den Bankmitarbeitern gemacht.“

Die Seniorin glaubte die Story. Und so kam es am Dienstagnachmittag dann zu der Übergabe eines fünfstelligen Bargeldbetrags an die Betrüger. In der Vincenzstraße in Harsewinkel holte ein etwa 1,80 Meter großer und gepflegt erscheinender Mann das Geld ab.

So wird der Mann beschrieben

Er hatte laut Zeugenbeschreibung dunkle Haare und dunkle Augen. „Beschrieben wurde er als Südosteuropäer. Nach der Geldübergabe brach der Kontakt zu den Betrügern ab“, so die Polizei.

Die Betrüger boten der Seniorin im Laufe der Gespräche außerdem an, sich die Notwendigkeit des Einsatzes über die Leitstelle der Polizei bestätigen zu lassen. Dafür sollte sie innerhalb des Telefonats die Nummer 110 wählen.

Die Ermittler warnen

Die Ermittler warnen: „Lassen Sie sich bei diesen Telefonaten niemals verbinden. Beenden Sie selbst das Gespräch und wählen Sie selbst die Telefonnummer der Polizei, nachdem sie aufgelegt haben.“

Außerdem weist die Kreispolizeibehörde darauf hin, dass die Angerufenen am Telefon niemals Angaben über verfügbare Gelder oder Wertgegenstände machen sollten: „Seien Sie misstrauisch und beenden Sie diese Telefonate sofort. Sprechen Sie über die Anrufe der Betrüger mit Angehörigen, Freunden und Nachbarn. Auch wenn eine sehr große Anzahl der Betrüger am Telefon scheitert, kommt es immer wieder zu der Übergabe von hohen Bargeldbeträgen an die Straftäter.“

„Wir haben hier jede Woche mehrfach damit zu tun“

Laut Katharina Felsch handelt es sich bei den Telefonbetrugsmaschen um ein grundsätzliches Problem. „Wir haben hier jede Woche mehrfach damit zu tun“, sagt die Polizei-Pressesprecherin.

Polizei sucht weitere Zeugen

Für den Vorfall am Dienstag sucht die Polizei weitere Zeugen und fragt: „Wer hat rund um die Vincenzstraße verdächtige Beobachtungen gemacht?“ Hinweise und Angaben zu diesem Betrugsfall nimmt die Polizei Gütersloh telefonisch unter 05241/8690 entgegen.