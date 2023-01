Harsewinkel verbucht sattes Plus bei der Hundesteuer

Harsewinkel (jau) - In Nordrhein-Westfalen sind die Einnahmen aus den Hundesteuern auf einen neuen Höchststand geklettert. In den ersten neun Monaten des Jahres 2022 summierten sich die Einzahlungen in NRW auf insgesamt 104,6 Millionen Euro. Das teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch in Düsseldorf mit. Das waren insgesamt 2,5 Millionen Euro beziehungsweise 2,4 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2021.

Ein Plus von 41 Prozent

Während der Kreis Gütersloh insgesamt in dem Zeitraum ein Plus von 4,3 Prozent verzeichnete, waren es in Harsewinkel laut Landesamt 41 Prozent und damit Mehreinnahmen im Vergleich zu 2021 von 20.071 Euro.

Die Entwicklung der Hundesteuer-Einnahmen in der Mähdrescherstadt: 46.276 Euro (2020), 48.978 Euro (2021) und 69.049 (2022).

20 Jahre lang nicht an der Hundesteuer gerüttelt

Der Grund: Nachdem 20 Jahre lang an der Hundesteuer nicht gerüttelt wurde, gab es 2022 eine Erhöhung: Für einen Hund zahlen die Harsewinkeler seitdem 40 Euro pro Jahr (statt zuvor 31 Euro). Wer zwei Hunde hält, muss seit dem vergangenen Jahr 60 statt 43 Euro pro Tier zahlen. Bei drei oder mehr Hunden werden pro Vierbeiner 80 statt zuvor 53 Euro fällig. Sogenannte gefährliche Hunderassen kosten Herrchen und Frauchen 750 Euro.

Die Mehreinnahmen sollen in Harsewinkel unter anderem für Reinigung, verstärkte Kontrollen und zugunsten von Hundebesitzern eingesetzt werden.