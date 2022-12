Harsewinkel wirft einen Blick nach Lettland

Erst war er Bürgermeister in Harsewinkels Partnerstadt Mazsalaca, jetzt sitzt er im Nationalparlament in Riga: Harijs Rokpelnis.

Begründer der Partnerschaft: (v. l.) Regina Meißner-Schlömer, Harijs Rokpelnis und Pamela Westmeyer am Ufer der Salaca beim Besuch in Harsewinkels lettischer Partnerstadt Mazsalaca.

Harsewinkel/Mazsalaca (rz) - Harijs Rokpelnis – in Harsewinkel durch seine vielen Besuche kein Unbekannter – legt möglicherweise eine steile politische Karriere in Lettland hin: Die nächste Stufe nach seinem Bürgermeisteramt in Harsewinkels Partnerstadt Mazsalaca hat er jedenfalls schon erklommen. Bei der Parlamentswahl Anfang Oktober wurde Rokpelnis, der für die Vidzeme-Liste Bauern-Union/Grüne (ZZS) kandidierte, in die Saeima, das Nationalparlament in der Hauptstadt Riga, gewählt.

Begründer der Freundschaft

Der 35-Jährige gehört zu den Begründern der Partnerschaft zwischen Harsewinkel und Mazsalaca. Der „Bauernsohn“, wie er sich selbst gern bezeichnet, hat alles, was ihn für die höchsten politischen Weihen prädestiniert. Harijs gilt als charmant, eloquent und wortgewandt. Er ist erst wenige Wochen in der Saeima, doch seine politischen Ziele sind schon klar umrissen.

„Learning by Doing“, also das Lernen durch eigenes Handeln, habe in den vergangenen Wochen seine Arbeit im Parlament bestimmt, wie er gegenüber dieser Zeitung berichtete. „Es gibt so viele Dinge, die ich entdecken muss“, so der frischgebackene Abgeordnete. Derzeit befinde er sich mit seinen Parteifreunden noch in der Opposition, „Aber ich hoffe, nicht lange.“

Ehemaliger Basketballer

Rokpelnis hofft, dass er eines Tages in der Lage sein wird, enger mit einem der Ministerien zusammenzuarbeiten und stärker an der Umsetzung von politischen Vorhaben beteiligt zu sein. Er habe sich bei der parlamentarischen Kooperationsgruppe Deutschland/Lettland beworben, „da Gütersloh und Harsewinkel ebenso wie meine Heimat Mazsalaca immer in meinem Herzen sein werden.“

Als ehemaliger Basketballspieler will sich Rokpelnis für die Belange des Sports einsetzen. Aber auch Kultur, Bildung sowie der Erhalt und die Pflege alter Traditionen liegen ihm am Herzen.

Krieg drückt auch in Lettland auf die Stimmung

Die Menschen in Lettland wählten das neue Parlament vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Steigende Energiepreise und die Angst vor dem russischen Aggressor drücken auf die Stimmung in Lettland, berichtet Rokpelnis. Die Partei Neue Einigkeit von Regierungschef Krisjanis Karins wurde zur stärksten Kraft. Die Regierungspartei verdreifachte ihre Mandate auf nunmehr 26 in der Volksvertretung.

Insgesamt verfügt das lettische Nationalparlament über 100 Sitze. Nach der Wahl erklärte der Wahlsieger, dass Lettland die Ukraine weiterhin gegen Russland unterstützen werde. Zweitstärkste Kraft wurde das oppositionelle Bündnis der Bauern und Grünen (16 Sitze) vor dem neugebildeten Wahlbündnis Vereinigte Liste (15 Sitze). Größter Verlierer war die bislang stärkste politische Kraft in Lettland: Die Partei Harmonie, deren Kernwähler vor allem aus der starken russischstämmigen Minderheit kommen, ist nicht mehr in der Saeima vertreten.

Zur Person

Harijs Rokpelnis wurde 2013 mit 26 Jahren zum Bürgermeister der Großgemeinde Mazsalaca gewählt. Damit war er der jüngste Bürgermeister in der Geschichte Lettlands. Er studierte in Stockholm und machte seinen Abschluss an der Wirtschaftsuniversität Riga. Er kehrte danach in seine Heimat zurück, wo er mit Unterstützung politischer Mitstreiter den Sprung in das Bürgermeisteramt schaffte. Blumen in Nationalfarben: Haris Rokpelnis am Freiheitsdenkmal in Riga.

Acht Jahre stand er an der Spitze der Kleinstadt. Nach der zweiten Kommunalreform binnen weniger Jahre wagte er den Schritt in die Selbstständigkeit und engagierte sich politisch in der Versammlung des neu gebildeten Bezirks Valmiera. Zum Abschied gab es dort zum Dank für die geleistete Arbeit im November 2022 Blumen und Brot für den Saeima-Abgeordneten.

Rokpelnis will seine Heimat nicht vergessen. „Ich hoffe, dass ich jetzt mehr Möglichkeiten habe, Gutes für die Menschen in Valmiera und Mazsalaca zu tun. Dies ist kein Neuanfang, das ist eine Fortsetzung meiner politischen Arbeit. Es ist für mich eine Ehre, Lettland zu dienen.“