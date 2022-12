Harsewinkel: Zigarettenautomat sollte aufgeflext werden

Die Polizei beschäftigt sich aktuell mit einem versuchter Zigarettenautomaten-Aufbruch in Harsewinkel. Es werden Zeugen gesucht.

Harsewinkel (gl) - Die Polizei beschäftigt sich aktuell mit einem versuchter Zigarettenautomaten-Aufbruch in Harsewinkel: Am Mittwochabend gegen 23.30 Uhr haben bislang unbekannte Übeltäter versucht, einen Zigarettenautomaten an der Körbekestraße gewaltsam zu öffnen.

Zeugen alarmieren die Polizei

Zeugen wurden auf laute Flexgeräusche aufmerksam und informierten direkt die Polizei. Die Kriminellen entkamen ohne Beute. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen und fragt: „Wer kann Hinweise zu der Tat geben? Wer hat verdächtige Personen am Mittwochabend rund um den Tatort beobachtet?“ Hinweise nehmen die Ermittler unter 05241/8690 entgegen.