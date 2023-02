Harsewinkeler Bläser peilen Deutsche Meisterschaft an

Harsewinkel (reba) - Der Jagdhornbläserkorps Hegering Harsewinkel hat klare Ziele. Das betonte der Vorsitzende Gerd Tietmeyer während der Jahreshauptversammlung im Jägerhof. Ein Ziel sei es, in voller Stärke an der Landesmeisterschaft von Hessen und an der Deutschen Meisterschaft in Eichenzell bei Fulda im Juni teilzunehmen.

Insgesamt 23 öffentliche Auftritte absolviert

Schriftführerin Monika Kobrink ließ das vergangene Vereinsjahr Revue passieren. Insgesamt 23 öffentliche Auftritte absolvierten die Bläser. „So langsam kommt wieder Normalität rein, und wir sind wieder unterwegs“, stellte Monika Kobrink zufrieden fest.

129 Mitglieder, davon 61 Aktive in vier Bläsergruppen, gehören dem Bläserkorps an. Dazu zählen die Nachwuchsgruppe-C, besteht aus 23 Aktiven, die Brauchtumsgruppe mit 15 Bläsern, die 23 Mitglieder der Klasse-G sowie die Klasse-ES mit 27 Musikern.

In Ämtern bestätigt

In ihren Ämtern bestätigt wurden bei den Wahlen der zweite Vorsitzende Georg Steinhoff und Geschäftsführer Felix Eggersmann. Des Weiteren gehört Monika Kobrink, die weiterhin die Aufgaben der Schriftführerin übernimmt, zum geschäftsführenden Vorstand. Auch der erste Organisator Jörg Frischemeier und der zweite Jugendwart Maximilian Wolharn wurden wiedergewählt. Nach einem Überblick von Felix Eggersmann über die gute Kassenlage sowie dem Prüfbericht durch Birgit Schulte im Rodde wurde der Vorstand einstimmig entlastet. Neue Kassenprüferin ist Annette Kuhre.

Ehrungen standen ebenfalls auf der Tagesordnung. Die überreichten Urkunden nebst Anstecknadeln und Frühstücksbrettchen mit dem Vereinswappen sollen die Geehrten an die erfolgreiche Zeit im Korps erinnern. Erich Berbalk wurde für seine 50-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Bereits seit 40 Jahren gehört Gerd Tietmeyer dem Korps an. Im Jahr 2003 übernahm er die Leitung der Brauchtumsgruppe, die er bis heute innehat. Seit 2006 ist Tietmeyer Vorsitzender des 1959 gegründeten Vereins. Die ES-Horn-Gruppe dirigiert er seit 2016, zuvor noch die G-Gruppe, dessen Leitung er 2016 an Birte Lütke-Bornefeld übergab.

Ausblick auf 2023

Gerd Tietmeyer gab den Mitgliedern auch einen Ausblick auf 2023. Im Vordergrund stehen die Landesmeisterschaften und die Deutsche Meisterschaft. Am 12. Februar um 9.30 Uhr wird ein Fuchsfrühstück vom Hegering angeboten, im Juli organisiert das Korps eine Ferienspielaktion für Schüler. Auch Auftritte wie beim Heimatabend in Greffen und Harsewinkel sowie bei der Schleppjagd im Dezember seien im Terminkalender vorgemerkt.

www.jagdhorn-harsewinkel.nrw