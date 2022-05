Harsewinkeler Bürgerbüro: Besuch jetzt auch ohne Termin

Harsewinkel (gl) - Im Rathaus und im Bürgerbüro gibt es wieder geänderte Regelungen und Öffnungszeiten. Der Zugang ist wieder ohne einen 3G-Nachweis möglich. Voraussetzung für den Zutritt bleibt jedoch das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung.

Kontrollen am Eingang fallen weg

„Die Kontrollen an den Eingangstüren finden nicht mehr statt. Nichtsdestotrotz haben die Kolleginnen und Kollegen das Recht und die Pflicht, Besuchende, die keine medizinische Maske tragen, den Zutritt zu untersagen, insofern keine entsprechende Befreiung nachgewiesen werden kann“, so Christoph Dammann vom Fachbereich Steuerung/Interne Dienste.

Um Wartezeiten im Bürgerbüro möglichst zu vermeiden, empfiehlt die Stadtverwaltung weiterhin, vorab einen Termin online über die Internetseite der Stadt Harsewinkel zu buchen. Ein Besuch im Bürgerbüro sei aber auch ohne Termin möglich. In das Rathaus gelangt man wie bisher mit einer Anmeldung an der Informationszentrale über die Gegensprechanlage an der Rathaustür.

Das sind die Öffnungszeiten

Für das Bürgerbüro und das Rathaus gelten wieder die Öffnungszeiten wie vor der Corona-Pandemie. Bürgerbüro: montags bis mittwochs von 8 bis 17 Uhr, donnerstags von 8 bis 18 Uhr, freitags von 8 bis 12 Uhr, samstags von 10 bis 12 Uhr.

Rathaus: montags bis donnerstags von 8.30 bis 12.30 Uhr, freitags von 8.30 bis 12 Uhr, dienstags von 14 bis 16 Uhr, donnerstags von 14 bis 17 Uhr. Die Terminbuchung fürs Bürgerbüro ist online möglich.

www.harsewinkel.de