Harsewinkeler Bürgerbüro ist Samstag geschlossen

Am Samstag, 29. Januar, bleibt das Harsewinkeler Bürgerbüro wegen Umbauarbeiten geschlossen. Darauf hat jetzt die Stadt hingewiesen.

Am Samstag, 29. Januar, bleibt das Bürgerbüro wegen Umbauarbeiten geschlossen.

Harsewinkel (gl) - Am Samstag, 29. Januar, bleibt das Bürgerbüro wegen Umbauarbeiten geschlossen. Am Montag, 31. Januar, sind die Mitarbeiterinnen wieder zu den üblichen Öffnungszeiten zu erreichen, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus.

Besuch nur nach Termin

Die Stadtverwaltung weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der Besuch des Bürgerbüros weiterhin nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich ist. Termine können über die Buchungsplattform auf der Internetseite der Stadtverwaltung, telefonisch unter 05247/935200 oder per E-Mail an buergerbuero@harsewinkel.de vereinbart werden.

In der Mitteilung der Stadt heißt es weiter: „Bürgerinnen und Bürger sollen sich nur mit solchen Anliegen an die Mitarbeiterinnen wenden, bei denen die Zuständigkeit beim Bürgerbüro liegt und ein persönliches Erscheinen erforderlich ist.“

Es gilt die 3G-Regel

Für den Besuch im Bürgerbüro gilt weiterhin die 3G-Regel: Die Besucher müssen sich ausweisen und nachweisen, dass sie geimpft, getestet oder genesen sind.