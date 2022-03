Harsewinkeler Claas-Mähdrescher Trion fährt Award ein

Harsewinkel (gl) - Die neue Claas-Mähdrescherbaureihe Trion ist von einer international besetzten Jury aus Agrar- und Landtechnikjournalisten mit dem Farm-Machine-Award 2022 in der Kategorie Mähdrescher ausgezeichnet worden. Die Vergabe fand aufgrund der Corona-Pandemie digital statt.

„Eine tolle Auszeichnung für alle, die an diesem Produkt mitgearbeitet haben“

„Der Farm-Machine-Award ist eine tolle Auszeichnung für alle, die an diesem Produkt mitgearbeitet haben, und bestätigt unser Entwicklungsziel einer stark kundenorientierten, technologisch breit aufgestellten Mähdrescher-Mittelklasse“, erläutert Jan-Hendrik Mohr, in der Claas-Konzernleitung verantwortlich für das Geschäftsfeld Getreideernte.

Der Trion wurde im Sommer 2021 mit einer Vielzahl von 20 Varianten zunächst in Europa eingeführt. Die Serienfertigung des Trion in der erst vor wenigen Monaten komplett erneuerten Mähdreschermontage am Stammsitz in Harsewinkel lief im Februar an.