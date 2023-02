Harsewinkeler diskutieren über die Lage in den Kitas

Die Lage in den Kitas ist auch in Harsewinkel und im Kreis Gütersloh angespannt. Die SPD hat dazu eine Podiumsdiskussion veranstaltet.

Harsewinkel (upk) - Die schlechte Personallage sowie die kaum noch zu leistende Bildungs- und Betreuungsarbeit in den Kitas – all das ist in einem Brandbrief der drei Jugendämter des Kreises Gütersloh, Verl und Rheda-Wiedenbrück thematisiert worden. Für den SPD-Ortsverein Harsewinkel ein Anlass, um am Mittwochabend zu einer Podiumsdiskussion in den Kulturort Wilhalm einzuladen.

„Quo vadis, Kita?“

Thema der Diskussionsrunde, bei der auch die beiden SPD-Landtagsabgeordneten Dr. Dennis Maelzer als familienpolitischer Sprecher seiner Fraktion und Thorsten Klute als heimischer Abgeordneter zu Gast waren: „Quo vadis, Kita?“.

„Die Situation in den Kitas ist uns eine Herzensangelegenheit“, sagte die Vorsitzende der Harsewinkeler SPD, Tülay Pehlivan. „Kinder sind unsere Zukunft. Sie sollen so gut vorbereitet sein, wie es ihnen zusteht“, so Pehlivan, die die Situation in den Einrichtungen nicht nur als Politikerin, sondern auch aus eigener Berufstätigkeit kennt. Die Vorsitzende des Ortsvereins ist gelernte Erzieherin. Ihre Einschätzung teilt auch Sonja Maher (Evangelischer Kirchenkreis Gütersloh): „Das System ist unterfinanziert.“ Sie verwies sie auf fehlende Mittel und zu wenig Personal und die daraus resultierende Überlastung der Erzieherinnen. „Unser Job ist hart“, erklärte sie. Es reiche nicht, Quereinsteiger zu beschäftigen: „Wir brauchen Fachpersonal.“

Steilvorlage für Landtagsabgeordneten

Eine Steilvorlage für Dr. Dennis Maelzer, dessen Partei das vor 15 Jahren beschlossene Kinderbildungsgesetz (Kibiz) nicht erst seit gestern kritisiert. „Wir müssen Kibiz überwinden“, sieht er in der angedachten Reform, die 2026 greifen soll, nicht den großen Wurf. Seine Forderung: „Wir brauchen ein neues Qualitätsgesetz, das schon eher greift.“ Im Übrigen gehe es nicht nur darum, für den Beruf zu werben, sondern die Mitarbeitenden bei der Stange zu halten. Angesprochen wurde in diesem Zusammenhang eine Ausbildungsvergütung, ähnlich dem Bafög.

Auch Thorsten Klute setzt sich für eine Finanzierung „weg von den Pauschalen“ ein. In einem Sofortprogramm, das von der SPD kürzlich im Landtag vorgestellt wurde, sieht er eine Lösung. Darüber hinaus kritisierte er den aus seiner Sicht von der NRW-Landesregierung verzögerten und mangelnden Einsatz für die Kitas: „Ein politisches Lösungsmanagement ist das nicht.“

Kritik an Fallpauschalen-Regelung

Einig waren sich alle darin, dass man von der Fallpauschalen-Regelung wegmüsse. Die Struktur des aktuellen Kibiz gebe keine finanzielle Sicherheit für die Einrichtungen und Träger. „Wir können zeitlich keine Verlässlichkeit anbieten“, so Sonja Maher. Sie fragt: „Wann werden die Eltern darüber informiert, dass das der Normalzustand ist? Um ehrlich zu sein: Wir machen höchstens noch Betreuung.“ „Da müssen alle Parteien ran“, so der Vater eines Kitakindes. Er möchte das parteipolitische Geplänkel hintanstellen. Kurz: Es gehe darum, kurzfristig eine Durststrecke zu überwinden, um in einem schnellen Gesetzgebungsverfahren zu Lösungen zu kommen.