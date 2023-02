Harsewinkeler feiern friedlich Straßenkarneval 

Tausende Besucher und mehr als 1100 aktive Teilnehmer am Umzug haben am Sonntag beim Harsewinkeler Straßenkarneval gefeiert.

Gute Laune: Groß und Klein feierten am Sonntag ein ausgelassenes Fest.

Harsewinkel (gg) - Rund 20 000 Besucher feierten entlang der erstmals um 500 Meter verkürzten Zugstrecke. Die Stimmung: ausgelassen und friedlich.

Damit alle Jecken den Umzug unbeschwert genießen konnten, haben Vertreter von Polizei, Feuerwehr, Stadtverwaltung, Ordnungsamt und Veranstalter sich hinter den Kulissen um Sicherheit und Wohlbefinden der Feiernden gekümmert.

„Toller Umzug“

Stefan Meyer-Wilmes als Präsident der Karnevalsgesellschaft Rote Funken zeigte sich zufrieden: „Es war ein toller Umzug und ein tolles Erlebnis. Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass so viele Menschen mitgefeiert haben.“ Großen Dank zollte er den Fußgruppen und Wagenbauern, die aktuelle und lokale Themen mit viel Kreativität in aufwendiger Eigenleistung umgesetzt haben.

Auch den Musikkapellen, die durch ihr musikalisches Engagement zum Erfolg des Karnevalsumzugs beigetragen hatten, galt sein Dank. Viele Jecken blieben auch nach dem zweiten Durchgang des Umzugs auf dem Alten Markt, um beim Open-Air-Konzert mit Andy „Der Berg“ Hanhart und „Hey Kölle“ weiterzufeiern.

Zugmarshall sagt Adieu

Beide Stimmungsmacher hatten schon am Donnerstag im Rahmen der Mädchensitzung Partystimmung verbreitet. Nahezu unbemerkt verabschiedet hat sich Rote-Funken-Geschäftsführer Siggi Stahlberg (69), der letztmalig als Zugmarschall im Einsatz war.45 Einsatzkräfte der DRK-Gemeinschaft und der Malteser haben das Karnevalsspektakel vier Tage lang in vielen Tages- und Nachtstunden abgesichert.

Allgemein begrüßt wurde die Entscheidung der Organisatoren, wegen steigender Preise die kleinen Gaben und Süßigkeiten reduzierter und gezielter zu verteilen. Statt wie in früheren Jahren das Wurfmaterial mit vollen Händen in die Zuschauermengen zu werfen, wurden Kamelle vorzugsweise an Kinder verteilt, um sicherzustellen, dass auch sie etwas vom Karnevals-Spaß haben.

Hohe Professionalität

Ein Lob sprachen auch Gesamteinsatzleiter Reinhold Mann (Geschäftsführer des Roten Kreuzes Harsewinkel) und Dr. Lobo Johnsdorf aus Bielefeld als leitender Notarzt den 45 Einsatzkräften aus den kreisweiten DRK-Ortsverbänden sowie vom Malteser-Hilfsdienst aus. Die Besucher verhielten sich insgesamt – auch gegenüber den Einsatzkräften – sehr vorbildlich. Reinhold Mann führte den Erfolg des Einsatzes beim Karnevalsspektakel auf die hohe Professionalität und das große Engagement aller Beteiligten zurück. Am Sonntag waren die Kräfte bei insgesamt 24 Hilfeleistungen tätig, darunter sieben Transporte ins Krankenhaus. Viermal war übermäßiger Alkoholkonsum und dessen Folgen Ursache für die Transporte.