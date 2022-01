Harsewinkeler Feuerwehr im Sturm-Einsatz

Abgebrochene Äste und Zweige auf den Straßen in allen Ortsteilen: Der Sturm hat auch im Harsewinkeler Stadtgebiet Spuren hinterlassen.

Zum Sturmeinsatz rückte die Feuerwehr am Samstag zur Straße Im Vechtel in Harsewinkel an.

Harsewinkel (gg). Innerhalb weniger Minuten haben am Wochenende starker Regen und Sturm in Harsewinkel, Marienfeld und Greffen Bäume umknicken lassen. Baumaterialien wurden umhergewirbelt. Verkehrsschilder wurden in Schieflage versetzt.

Getöse an der Straße Im Vechtel

An der Straße Im Vechtel war am Samstag gegen 18.20 Uhr mit viel Getöse ein langer, massiver Ast aus der Baumreihe quer auf die Straße gefallen. Einsatzkräfte des Feuerwehrlöschzugs Harsewinkel zerteilten die schwere Verzweigung in wenigen Minuten.

Unter Einsatz der Drehleiter entfernten sie zur Sicherheit auch noch das in den Bäumen befindliches Totholz. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.