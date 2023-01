Harsewinkeler fiebern vier Karnevalstagen entgegen

Harsewinkel (gg) - Nach zwei Jahren ohne die „Vier tollen Tage in Harsewinkel“ heißt es 2023 wieder „Harsewinkel, Helau“. Auch ein Karnevalsumzug soll wieder stattfinden. „Wir freuen uns darauf, mit möglichst vielen Besuchern friedlich und fröhlich zu feiern“, so Stefan Meyer-Wilmes als Vorsitzender und Siggi Stahlberg als Schatzmeister und Zugmarschall der Karnevalsgesellschaft Rote Funken.

Von Weiberfastnacht bis Rosensonntag wird es jeck

Auftakt der Roten Funken in die närrische Zeit ist am Sonntag, 29. Januar, ab 15 Uhr mit dem Kinderkarneval in der Mehrzweckhalle. Vier jecke Tage schließen sich von Weiberfastnacht, Donnerstag, 16. Februar, bis Rosensonntag, 19. Februar, in Kooperation der Roten Funken und Noa-Entertainment mit Dominik Klima und Frank Brune an. Höhepunkt ist am 19. Februar der Umzug. „Wir haben bereits mehr als 20 Anmeldungen. Freuen würden wir uns, wenn wir wieder mehr als 45 Mottowagen und Fußgruppen am Startplatz Westfalendamm begrüßen könnten“, so Stefan Meyer-Wilmes. Anmeldungen nimmt er unter 0175/7253021 entgegen.

Aufgrund einiger Unsicherheiten sei man erst jetzt an die Öffentlichkeit gegangen, so Stefan Meyer-Wilmes und Dominik Klima. Ein Problem: die massiv gestiegenen Preise für Zeltmiete, Energiekosten, Dienstleistungen und Sicherheitspersonal. „Wir hoffen auf die Unterstützung der Stadt und der Sponsoren“, so Stefan Meyer-Wilmes. Höchst bedauerlich sei die Absage der integrativen Karnevalsparty in Kooperation mit der Lebenshilfe. Mehr als 600 behinderte und nicht behinderte Besucher feierten zuletzt 2019 im Rathauszelt. Jetzt die Absage. Begründet wurde das mit Sicherheitsbedenken hinsichtlich der Pandemie.

„Mädchen aus Harsewinkel“-Damensitzung im Rathauszelt

Daumen hoch für die vier närrischen Tage in Harsewinkel: (v. l.) Stefan Meyer-Wilmes, Frank Brune, Siggi Stahlberg und Dominik Klima.Unverändert: die „Mädchen aus Harsewinkel“-Damensitzung an Weiberfastnacht im Rathauszelt. Einlass ist am 16. Februar ab 17 Uhr. Das Programm beginnt um 18 Uhr. Neben einer Band und einem überregionalen Gaststar dürfen sich die jecken Närrinnen auch auf das „Weibergericht“ freuen, so Meyer-Wilmes. Ab 20 Uhr dürfen dann auch die Männer mitfeiern.

Am Freitag, 17. Februar, sind alle Nachwuchsnarren ab 14.30 Uhr zur Karnevalssause ins Zelt eingeladen. Als Gaststar wird Kinderliedermacher Simon Horn alias „Herr H“ erwartet.

Veranstalter hoffen auf Tausende Besucher

Am Samstag, 18. Februar, wird ab 19.09 Uhr im Rathauszelt der „Narrenball für Jedermann“ eröffnet.

Am Sonntag, 19. Februar, soll es in der Innenstadt rund gehen. Zum Karnevalsumzug hoffen die Veranstalter wieder auf Tausende Besucher. Dazu wurden im Vorfeld Sicherheitskonzepte, Vorschriften, Abläufe für eventuelle Unwetterlagen, Absperrungen und personellen Sicherungen an neuralgischen Punkten sowie die TÜV-Anforderungen für die Mottowagen abgesprochen.

Gruppen werkeln schon an ihren Karnevalswagen

Die Vorfreude auf den Umzug ist groß. Unter anderem die Marienfelder Karnevalsgesellschaft Heckerheide, der Karnevalsverein St. Lucia Harsewinkel und der KV Lax werkeln schon eifrig an ihren Wagen. Zwei Runden wird der Umzugstross durch die Innenstadt drehen. Aufstellung und Start ist am Westfalendamm. Genau hinschauen wird eine Jury, die die schönsten, kreativsten und feierwilligsten Mottowagen und Fußgruppen bewerten wird.

Nach dem Karnevalsumzug wird die närrische Party auf dem Alten Markt mit einem Open-Air-Konzert, im Rathauszelt, im Wilhalm und in der Vielfalt fortgesetzt. Harsewinkel, Helau.