Harsewinkeler i-Dötzchen werden im November angemeldet

Harsewinkel (gl) - Alle Kinder, die bis zum 30. September 2023 sechs Jahre alt werden, müssen im Zeitraum zwischen dem 7. und dem 11. November in einer Grundschule angemeldet werden. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Dabei handelt es sich um die Mädchen und Jungen, die zwischen dem 1. Oktober 2016 und dem 30. September 2017 geboren sind.

Eltern können frei wählen

Die Eltern können dabei frei wählen, an welcher Schule in Harsewinkel, Marienfeld oder Greffen sie ihr Kind anmelden. Die Schülerinnen und Schüler haben allerdings nur einen Anspruch auf Aufnahme in die nächstgelegene Gemeinschaftsgrundschule oder in die Katholische Bekenntnisschule Kardinal-von-Galen-Schule im Rahmen der festgelegten Aufnahmekapazität, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus.

Für die Anmeldung können die Eltern einen Termin mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter vereinbaren: Kardinal-von-Galen-Schule, 05247/935460; Astrid-Lindgren-Schule, 05247/2670; Löwenzahnschule, 05247/406940; Marienschule, 05247/98790. Für die Anmeldung an der St.-Johannes-Schule sollten Erziehungsberechtigte einen Termin am Hauptstandort Harsewinkel (Astrid-Lindgren-Schule) ausmachen: 05247/2670.

An das müssen Eltern bei der Anmeldung denken

Beim Anmeldetermin sind von den Eltern das Familienstammbuch, die Geburtsurkunde und der Impfausweis des Kindes sowie der Anmeldebogen, der von der Stadtverwaltung verschickt worden ist, vorzulegen. „Dabei ist es unwichtig, in welcher Farbe die Familien den Anmeldebogen erhalten haben“, teilt die Verwaltung mit.

Im Nachgang wird ein Diagnosetag stattfinden, damit die Schulleiterin oder der Schulleiter die Kinder kennenlernen kann. Die Kinder, die erst nach dem 30. September 2023 sechs Jahre alt werden, können auf Antrag der Erziehungsberechtigten ebenfalls zu Beginn des Schuljahrs 2023/2024 in die Schule aufgenommen werden. Dazu müssen sie die Schulfähigkeit erfüllen, heißt es in der Mitteilung.

Weitere Fragen zur Einschulung werden im Rathaus beantwortet

Der Antrag auf vorzeitige Einschulung ist im genannten Zeitpunkt in der zuständigen Grundschule zu stellen. Die Erzieher in den Kitas können bei Bedarf ebenfalls Auskunft geben. Bei Fragen zum Anmeldeverfahren steht Christiana Barthel-Jennen aus der Schulverwaltung unter 05247/935191 zur Verfügung.