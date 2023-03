Harsewinkeler Jäger suchen ehrenamtliche Kitz-Retter

Harsewinkel (gg) - Während der Mitgliederversammlung der Harsewinkeler Jägerschaft im Jägerhof hat der stellvertretende Hegeringleiter Laurenz Strotmann die Mitglieder darüber informiert, dass die Reh- und Raubwildstrecken auf einem konstant hohen Niveau geblieben sind. Bei den Niederwildstrecken gab es hingegen einen starken Rückgang. Zudem wurden in der vergangenen Jagdsaison 177 Stück Fallwild registriert, die unter anderem durch Verkehrsunfälle ums Leben gekommen sind. Strotmann betonte, dass die Population der Rabenkrähen weiterhin stark ansteigt und die Vögel deshalb auch weiterhin bejagt werden müssen.

So effektiv ist die Drohnen-Rettung

Freudige Neuigkeiten gab es von der Kitzrettung 2022 zu berichten. Dank des Einsatzes der ehrenamtlichen Tierträger, der zwei Drohnen und sechs Piloten, überwiegend Waidmänner aus den Reihen des Hegerings, konnten 187 Kitze, 19 Hasen und 5 Igel in den Feldern aufgespürt und vor einem qualvollen Tod durch Erntemaschinen gerettet werden. Zudem wurden 47 Enten- und 39 Fasaneneier vor der Mahd entdeckt und in sichere Bereiche getragen. Insgesamt wurde eine Fläche von 850 Hektar abgeflogen.

Im Vergleich: 2021 waren es 110 Kitze, 25 Hasen, 78 Enteneier und 54 Fasaneneier auf einer Fläche von 660 Hektar. 2020 wurden 77 Kitze und zwei Hasen auf einer Fläche von 311 Hektar gefunden und gerettet. Der Hegering Harsewinkel hat die Verhinderung des Mähtods von Jungtieren vor einigen Jahren ganz oben auf die Agenda gestellt.

Weitere ehrenamtliche Frühaufsteher gesucht

Weil die im Jahr 2020 angeschafften Akkus für die Drohnen inzwischen ihre Ladezyklen überschritten haben, finanzierte die Stadt acht neue Akkus im Gesamtwert von mehr als 1500 Euro.

Um auch in diesem Jahr wieder erfolgreich bei der Wildtierrettung zu sein, freut sich der Hegering wieder über ehrenamtliche Frühaufsteher, die die von den Drohnen gefundenen Tiere in Sicherheit bringen. Interessenten melden sich bei Julian Austermann, Obmann Kitzrettung, per E-Mail an [email protected]ütersloh.de.

Diese treuen Mitglieder werden geehrt

Allen Grund zur Freude hatten auch die langjährigen Mitglieder: Rudolf Rogge hält dem Hegering seit 50 Jahren die Treue, Günter Becker seit 40 Jahren sowie Werner Eggersmann und Klaus Schlotmann seit 25 Jahren. Die Ehrungen nahm Ralf Reckmeyer als Vorsitzender der Kreisjägerschaft vor. Hegeringleiter Rolf Bellmann dankte allen, die sich 2022 in den Revieren um die Hege und Pflege von Wildtieren und Natur verdient gemacht haben.