Harsewinkeler Kaninchenzüchter mit Urkunde geehrt

Harsewinkel (joe) - Da der Verein auf Nummer sicher gehen wollte, hat die Jahreshauptversammlung des Kaninchenzuchtvereins (KZV) W14 unter strengen 2G-plus-Regeln stattgefunden. Wohl auch deswegen wurde sie im Vereinslokal „Zum Emstal“ in eher kleinem Rahmen durchgeführt. So wurde auch die Ehrung von Johannes Brinkrolf für seine 60-jährige Vereinszugehörigkeit bei ihm zuhause vorgenommen.

Burkhard Linnemann zweiter Vorsitzender

Die Vorstandswahlen brachten eine Veränderung. Neuer zweiter Vorsitzender ist Burkhard Linnemann, der Christoph Volbracht ablöste. Vorsitzender bleibt Manfred Kloppe, der auch Zuchtbuchführer ist. Schriftführerin ist Heidrun Kloppe, Kassiererin bleibt Anette Pelkmann, die auch Obfrau für die Öffentlichkeitsarbeit ist. Zuchtwerbewart ist Hermann Pelkmann, der gemeinsam mit Martin Schulze Tätowiermeister ist. Jugendwartin ist Nicole Volbracht. Die Ausstellungsleitung obliegt Andre Rau.

Der Lokalschau am 29. und 30. Oktober in der Mehrzweckhalle ist eine Riesenclubvergleichschau angeschlossen. Darüber hinaus planen die Kaninchenfreunde auf dem Bauernmarkt in Greffen, dem Handwerkermarkt in Marienfeld sowie auf dem Familientag in Harsewinkel vertreten zu sein.