Harsewinkeler Karnevalsumzug im Miniaturformat rollt  

Harsewinkel (gg) - Ein ungewöhnlicher Karnevalsumzug rollt seit dem Wochenende zwar nicht durch Harsewinkel, dafür aber durch die Sozialen Medien. Initiator ist der Karnevalsverein St. Lucia (KVSL) Harsewinkel, der in einem Aufruf alle Kinder zum Bau eines Mottowagens eingeladen hatte.

26 Mottowagen

Insgesamt 26 aus Stecksteinen, Pappe und anderen Materialien gefertigte Umzugswagen im Spielzeug-Format wurden jüngst am KVSL-Stand vor der St.-Lucia-Kirche abgegeben. Um den Fuhrpark seiner Bestimmung zu übergeben, haben Jecken dem Modellbau-Umzug in einem rund zehnminütigen Videofilm einen Hauch Lebendigkeit verliehen. Zu sehen ist der Beitrag seit dem gestrigen Sonntag, 11.11 Uhr, auf der Internetseite des KVSL.

Stimmengewirr, närrische Gesänge, Musik und Moderatorengespräche, wie sie zuletzt im Jahr 2019 beim Straßenkarneval zu erleben waren, erfüllen den digitalen Karnevalsumzug der bunt geschmückten Motivwagen in Spielzeuggröße. In Harsewinkel dürfte es vermutlich der kleinste Straßenkarnevalsumzug gewesen sein, den die Mähdrescherstadt je gesehen haben dürfte.

Playmobil und anderes

Zahllose Playmobilfigürchen, kreative und originelle Wagenbaugestaltungen und natürlich zahlreiche Schilder mit Reimen über das aktuelle Weltgeschehen und Lokalkolorit erwecken den Umzug zum Leben. Eröffnet wird das bunte Treiben zwar nicht mit dem Auftaktwagen des Zugmarschalls, dafür meldet sich KVSL-Präsident Michael Teeke zu Wort. „Helau und Halleluja liebe Narren, willkommen zum Karnevalsumzug 2022.

Wir haben 26 superschöne und kreative Fahrzeuge, die wir Euch gerne vorstellen möchten.“ Erstes Fahrzeug ist der KVSL-Wagen mit dem Motto „Im Sammelsticker-Fieber: Stimmung im Hasenbau-KVSL – Helau“. Gleich dicht dahinter zieht ein Muskelpaket einen Wagen mit der Aufschrift. „Angst vor dem Sturm? Nicht im Partyturm“. Weitere Themen sind der Wunsch nach einem Mountainbike-Trail, ein Aufruf zur Rettung der Welt und die geplante Schulerweiterung, die in Form eines Schiffs namens „LöwenzAIDA“ zum Ausdruck gebracht wird.

Narrenschiff hält Kurs

Beim Miniwagen des KV Lax ist das Impfen in bunten Schriftzügen verarbeitet worden, das Fahrzeug der OGGS der Astrid-Lindgren-Schule ist mit dem Banner „Gemeinsam sind wir stark“ ausstaffiert. Auch Aufforderungen zur Vermeidung von Plastik, zum Schutz des Waldes und Klimas sowie Empfehlungen zum „Bunt sein wie ein Regenbogen“, wie es auf einem Wägelchen der St-Elisabeth-Kita zu sehen ist, prägen den Miniaturumzug. Auf einem KVSL-Boot ist „Das Narrenschiff hält weiter Kurs, egal ob Sturm oder Corona-Virus-wir schauen hier auf See voraus, im nächsten Jahr sieht es dann besser aus“ zu lesen, am Mottowagen dahinter wird kritisiert: „Das schönste Freibad der Welt, aber für die Sauberkeit in der Stadt bleibt kein Geld“.

