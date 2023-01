Harsewinkeler Karnevalsverein St. Lucia lässt‘s krachen

Harsewinkel (gl) - „Halleluja – Endlich wieder Karneval!“: Die 28. Prunksitzung des Karnevalsvereins St. Lucia (KVSL) beginnt am Samstag, 4. Februar, um 18.30 Uhr im Saal Poppenborg. Prinz Christoph II. „von Stroh und Korn“ sowie ihre Lieblichkeit Prinzessin Barbara I. „von Spiel und Schmaus“ Nordemann und der Vorstand freuen sich darauf, viele bunt kostümierte Narren zum Harsewinkeler Sitzungskarneval begrüßen zu dürfen.

Tagesgeschehen wird närrisch in der Bütt aufgearbeitet

Die Gäste dürfen sich auf ein buntes Programm mit vielen heimischen und vereinseigenen Laienkünstlern unter dem bewährten Motto „Total Lokal im Karneval“ freuen. Und dabei, so betont der Vorsitzende und Präsident Michael Teeke, komme man „wie schon in den vergangenen 27 Jahren gänzlich ohne finanzielle Zuschüsse aus der öffentlichen Hand aus“. Dabei wird das örtliche Tagesgeschehen wieder närrisch in der Bütt aufgearbeitet. Außerdem darf wieder gerätselt werden, wer in diesem Jahr der „Prominente im Sack“ sein wird.

Tänzerisch überzeugen die Blauen Funken, eine Tanzgarde des KCCF Steinhagen, ebenso wie die „Dress-Up Sisters“ vom KCCF mit einem Schautanz. Akrobatisch geht es mit der Turngruppe „TSG Magicals“ zu. „Was auf die Ohren“ gibt es unter anderem von den Playback-Piraten und einer Überraschungs-Combo. „Wer das ist, wird noch nicht verraten“, so der KVSL.

Männerballett hat fleißig trainiert

Auch das vereinseigene Männerballett hat in den vergangenen zwei Jahren fleißig trainiert und zusätzlich auch einen neuen Tanz einstudiert. Für die musikalische Begleitung während des rund dreistündigen Programms hat sich wieder eine Sitzungskapelle, bestehend aus Musikern des Kolpingorchesters, formiert.

Nach dem großen Finale wird dann das HVMC-Disco-Team ab 22.30 Uhr auf der anschließenden After-Show–Party für Stimmung sorgen. Allen Jecken wird mit Karnevals- und aktuellen Hits bis in die frühen Morgenstunden ordentlich eingeheizt, heißt es in der Ankündigung.

Kleines Restkontingent an Karten

„Mit Beginn des Kartenvorverkaufs auf dem Weihnachtsmarkt waren wir faktisch ausverkauft, ein kleines Restkontingent von rund 20 Karten steht noch zur Verfügung“, so Prunksitzungsorganisatorin Stephanie Vorjohann. Mögliche Restkarten gibt es zum Preis von 15 Euro. Interessierte sollten sich per E-Mail an [email protected] wenden. An der Abendkasse kosten diese Karten – sofern noch verfügbar – 17 Euro.

Für die Aftershowparty gegen 22.30 Uhr gibt es Tickets nur an der Abendkasse, der Eintritt beträgt drei Euro. Alle Jecken sind nach dem Programm willkommen – am liebsten kostümiert.