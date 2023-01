Harsewinkeler Männerchor ehrt langjährige Mitglieder

Zwei langjährige Chorjubiläen wurden im Zuge der Versammlung des Männerchors Harsewinkel am Wochenende in der Gaststätte Falke gefeiert. Geehrte und Gratulanten sind (v. l.) Ulrich Herse (Vorsitzender des Männerchors), Karl-Heinz Weber (70-jährige Mitgliedschaft), Willi Specht (60-jährige Mitgliedschaft), Dietmar Gerbaulet (Chorleiter) und Rainer Torweihe (stellvertretender Vorsitzender des Sängerkreises Halle).

Harsewinkel (gg) - Für sein 70-jähriges Chorjubiläum ist Karl-Heinz Weber geehrt worden. Der 87-Jährige nahm die Auszeichnung während der Versammlung des Männerchors Harsewinkel entgegen. Eine absolute Besonderheit, wie Reinhard Torweihe als stellvertretender Vorsitzender des Sängerkreises Halle betonte.

An vielen Stellen aktiv

Als Ehrenvorsitzender des Sängerkreises Halle habe sich Karl-Heinz Weber nicht nur Jahrzehnte für den Chorgesang starkgemacht, sondern sich dort auch ehrenamtlich engagiert und Chorreisen organisiert. Im Männerchor Harsewinkel singt der Jubilar im ersten Tenor. Zudem war er als Schriftführer, Pressewart und Vorsitzender im Amt. Im Sängerkreis Halle war er ebenfalls als Vorsitzender aktiv.

Erste Gratulanten aus den Reihen des Männerchors waren Vorsitzender Ulrich Herse und Chorleiter Dietmar Gerbaulet. Von den Sängerkameraden gab es anerkennenden Beifall. Auch für Webers Chorfreund Willi Specht (90). Der Harsewinkeler wurde für 60-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. „Wenn man 60 Jahre Revue passieren lässt, dann hat man eine hohe Zahl an Probenabenden, Sonderproben und öffentlichen Auftritten hinter sich“, so Torweihe.

32 Sänger sind dabei

Insgesamt 32 Sänger gehören dem Männerchor an. In einer Rückschau betonte Chorleiter Dietmar Gerbaulet, dass die Coronajahre, aber auch das fortgeschrittene Alter der Sänger dem Chorleben zugesetzt haben. Auch wenn man seit 2022 wieder nahezu normal proben und auftreten könne, leide der Chor an fehlenden Aktiven und einem nachgelassenen Klangvolumen.

Insgesamt habe man noch einen guten Stand, so Dietmar Gerbaulet. Er merkte an, dass man sich aufgrund fehlender Stimmführer in einem Umstellungsprozess befinde, um weiterhin öffentliche Auftritte bestreiten zu können. So wie in diesem Jahr, in dem wieder Adventskonzerte in Greffen und in Harsewinkel aufgeführt werden sollen. Für 2024 wäre es schön, wieder ein Frühlingskonzert veranstalten zu können.

Klassiker und neue Lieder

Dabei sollen außer bekannten Klassikern auch neue Lieder wie eine Männerchorfassung von „Memory“ aus dem Musical Cats, Schlager der 1960er- bis 90er-Jahre sowie die schönsten Walzer und Opernmelodien zu Gehör kommen. Erfreulich sei die Probenbeteiligung von 77,4 Prozent im vorigen Jahr gewesen, so der Chorleiter. Insgesamt 38 Probenabende wurden von durchschnittlich 24 Teilnehmern besucht. Probenfleißigste waren Clemens Rothers und Georg Terlutter. Sie haben nur einmal gefehlt.

Freuen würde sich die Sängergemeinschaft, wenn neue Mitglieder begrüßt werden könnten. Damit die bevorstehenden Aufgaben weiterhin gemeistert werden, wurden Wolfgang Kühle als zweiter Vorsitzender und Rudolf Blum als Kassierer in ihren Ämtern wiedergewählt.