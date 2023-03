Harsewinkeler, Marienfelder und Greffener sammeln Müll

Die Müllsammelaktion „Sauberhaftes Harsewinkel“ findet am Samstag, 25. März, in allen drei Ortsteilen statt.

Harsewinkel (gl) - Damit das Stadtgebiet der Bezeichnung „sauberhaft“ auch in diesem Jahr wieder gerecht werden kann, werden fleißige Hände in allen drei Ortsteilen zum Frühjahrsputz der Landschaft gesucht. Am Samstag, 25. März, werden Greffen, Marienfeld und Harsewinkel „besenrein gefegt“.

Mitmachen können alle Interessierte

Angesprochen sind Mitglieder von Vereinen und Verbänden, aber auch alle anderen Interessierten, die dem Gemeinwesen dienen und Spaß haben wollen – sie alle sind dazu eingeladen, sich zur Aktion anzumelden. Zum Abschluss des Großreinemachens werden die Sammler jeweils um 13 Uhr zu einem kostenlosen gemeinsamen Essen im Marienfelder Bürgerhaus, im Heimathaus Harsewinkel und im Bürgerhaus in Greffen eingeladen.

Anmeldungen nehmen für Greffen Ortsvorsteherin Annette Niemeyer, 02588/8080, für Marienfeld Ortsvorsteher Hugo Brickenkamp, 05247/8509, und für Harsewinkel Ortsvorsteher Thomas Wittenbrink, 0151/50561924 oder per E-Mail an [email protected], sowie Umweltberater Guido Linnemann, 05247/935197 oder per E-Mail an [email protected], entgegen.