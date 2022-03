Harsewinkeler Nachwuchsjecken zeigen Kreativität

Die kreativsten Nachwuchswagenbauer freuten sich am Mittwoch in der Stadtbücherei über ihre Warengutscheine.

Harsewinkel (joe) - „Wir waren sehr überrascht über die vielen Modelle, die Kreativität und die verschiedenen Materialien, die die jungen Erbauer eingebracht und verwendet haben.“ So hat KVSL-Präsident Michael Teeke die Eindrücke der Verantwortlichen des Karnevalsverein St. Lucia von den insgesamt 26 eingereichten Karnevalswagenmodellen beschrieben.

Bei einem weiteren Wettbewerb sollen die Wagen auch rollen

Bei der Ehrung für die beeindruckendsten Modelle am Mittwoch in der Stadtbücherei konnten die Macher ihre Gutscheine, die Helga Krieft vom Fachgeschäft Andrees zur Verfügung gestellt hatte, entgegennehmen. Sollte es eine weitere Ausgabe dieses Wettbewerbs geben, sollten alle Modelle auch rollen können. Denn ursprünglich hatten die Jecken vor, damit einen Umzug nachzustellen und als Video ins Netz zu stellen, merkte Michael Teeke an. Auch die Ausstellung in der Bücherei sei gut besucht worden.

Über jeweils elf Euro und den dritten Platz konnten sich die Kinder der Familie Nordemann freuen. Ihr Modell mit dem Motto „Da hilft kein Meckern, da hilft kein Schimpfen. Harsewinkel Helau! Wir lassen uns impfen“ zeichnete sich durch einfallsreiche Elektrik aus. Ebenfalls Platz drei belegte Franziska Rogalski aus Versmold mit ihrem Wagen „Karneval ist bunt“, der durch eine manuelle Konfettikanone auffiel.

„Gemeinsam sind wir stark“ das Sieger-Motto

Über den zweiten Platz und 22 Euro konnten sich Kiana und Talina Kruse aus Halle freuen. Das Geschwisterpaar hatte „Schützt den Wald!“ zum Thema gemacht. Platz eins und 33 Euro gingen an die Kinder aus dem offenen Ganztag der Astrid-Lindgren-Schule. „Gemeinsam sind wir stark“, brachten die Sechs- bis Zehnjährigen mit ihrem Modell zum Ausdruck.