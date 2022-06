Harsewinkeler Pfarrer berichtet vom „magischen Moment“

Der Harsewinkeler Pfarrer Martin Liebschwager ist am Sonntag in den Ruhestand verabschiedet worden. Viele Menschen kamen zum Gottesdienst.

Harsewinkel (gg) - Lange Autoschlangen am Straßenrand der Bundesstraße 513 und der Clarholzer Straße: Ein Zeichen dafür, dass auch die Liste der Wegbegleiter des evangelischen Pfarrers Martin Liebschwager lang ist. Viele wollte den Abschiedsgottesdienst des Geistlichen am Sonntagnachmittag keinesfalls verpassen. Nach 38 Jahren in Harsewinkel hat der 65-Jährige am Sonntagnachmittag seinen Ruhestand angetreten.

Mit ihm endet eine Ära

150 Plätze standen während des Abschiedsgottesdiensts in der Martin-Luther-Kirche zur Verfügung. Weil dieser Platz bei Weitem nicht ausreichte, verfolgten auch viele Wegbegleiter den Gottesdienst, der nach draußen übertragen wurde, vor der Kirche.Mit ihm endet eine Ära: Viele evangelische Christen kennen keinen anderen Pfarrer als ihn. Er hat sie getauft, konfirmiert und getraut. Nun führte Superintendent Pfarrer Dr. André Heinrich im Rahmen des bewegenden Gottesdiensts die offizielle Entpflichtung durch. „38 Jahre hast du den Dienst für die Kirche und die Menschen in der Gemeinde geleistet. Dabei hast du Meilensteine gesetzt. Die Früchte deines Wirkens werden noch lange spürbar sein. Wir alle danken dir für die Treue“, so Heinrich.

Mit dabei waren auch der frühere katholische Dechant von St. Lucia, Wim Wigger, Pater Gottfried Meier, der sich aus seiner neuen Heimat, dem Felsenkloster St. Georgenberg (Tirol), auf den Weg nach Harsewinkel gemacht hatte, und Pfarrer Jörg Eulenstein (57), der die Nachfolge von Martin Liebschwager antritt.

Große Welle der Sympathie

Liebschwager war sichtlich gerührt in Anbetracht der großen Welle der Sympathie, der mehr als 20 Grußworte, der unzähligen Danksagungen und der guten Wünsche für die Zukunft. Liebschwager erinnerte an einen seiner „persönlichen magischen Momente“: An den Notruf des Harsewinkeler Migrationsberaters Yusuf Öz im Jahr 1993. Damals sollten Denho Bulut, Priester der christlichen syrisch-orthodoxen Kirchengemeinde, und dessen Frau in die Türkei abgeschoben werden.

Der Kirchenchor der evangelischen Kirchengemeinde bereicherte den Gottesdienst gesanglich.Dank eines geballten ökumenischen Einsatzes durfte das Ehepaar, das sich bereits auf dem Flughafenrollfeld in Düsseldorf befand, zurück nach Harsewinkel kommen. Er betonte, dass er auch weiter für seine Herzensangelegenheit, nämlich die Ökumene, einstehen werde.

Wertschätzung, Halt, Orientierung, Trost

In den Grußworten wurde deutlich, wie viel Wertschätzung, Halt, Orientierung, Trost aber auch offene Worte der Pfarrer, der weiterhin Vertretungsdienste übernehmen wird, den Menschen in der Gemeinde geschenkt hat. Musikalisch wurde der Gottesdienst unter anderem von Claus Temps, langjähriger Freund von Liebschwager, und vom Kirchenchor, bereichert.