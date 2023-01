Harsewinkeler Politiker geben grünes Licht für Pizzeria

Eine Pizzeria an der Feldstraße in Harsewinkel? Die Lokalpolitiker finden die Idee gut - breite Zustimmung für das Vorhaben.

Neuer Standort an der Feldstraße

In den hinteren Räumlichkeiten des früheren Fotoateliers an der Gütersloher Straße 26 - mit Zugang von der Feldstraße aus - wird eine Harsewinkelerin eine Pizzeria eröffnen. Der Bauauschuss hat grünes Licht dafür gegeben.

In den hinteren Räumlichkeiten des früheren Fotoateliers an der Gütersloher Straße 26 möchte eine Harsewinkelerin eine Pizzeria eröffnen – mit Zugang von der Feldstraße aus. Das Ganze musste aber noch vom Planungsausschuss abgesegnet werden. Der Nutzungsänderung und der Ausnahme der dort verhängten Veränderungssperre stimmten die Politiker in dieser Woche zu – auch um etwas gegen den Leerstand zu tun.

Harsewinkelerin betreibt schon eine Pizzeria auf dem Rövekamp

Die Harsewinkelerin, die schon eine Pizzeria auf dem Rövekamp betreibt, konnte aufatmen. Sie wird den jetzigen Standort aufgeben, um an der Feldstraße im Zentrum einen Neuanfang mit einem Hol- und Bringdienst zu wagen. Sitzplätze wird es dort aber nicht geben.

Dieter Berheide (CDU) gab Bedenken der Anlieger weiter, wonach in dem rückwärtigen Ladenlokal „eine Teestube“ befürchtet werde – unter dem Deckmantel einer Pizzeria. Allerdings konnten diese Sorgen schnell zerstreut werden: Die Harsewinkelerin betreibt seit zwölf Jahren den Pizza-Service in Harsewinkel und wünscht sich nun einfach nur einen innenstadtnäheren Standort.

Ein weiterer Leerstand weniger

Damit verschwindet ein weiterer Leerstand in der City. Das war für alle Fraktionen auch das schlagende Argument, dem Vorhaben zuzustimmen. Nur Bernhard Bückmann (CDU) votierte dagegen. Aus seiner Sicht ist die Feldstraße in einem katastrophalen Zustand. „Durch eine Pizzeria entsteht dort noch mehr Verkehr. Hier müsste die Stadt erst tätig werden“, findet Bückmann.