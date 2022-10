Harsewinkeler pressen aus Äpfeln 1500 Liter Saft

Harsewinkel (gl) - „Es war ein guter Tag für die Lokale Agenda Umwelt“, so die Bilanz von Maria Abeck-Brandes, Sprecherin der Harsewinkeler Umweltgruppe, nach dem dritten Apfelpresstag an der Außenwerkstatt der Gesamtschule.

Lokale Agenda kann jetzt Früchte der Arbeit ernten

Der heimischen Vielfalt hat sich die Lokale Agenda schon lange verschrieben – etwa mit der Förderung von alten, heimischen Obstsorten und vielen Aktionen. Die Früchte dieser Arbeit konnten jetzt laut Maria Abeck-Brandes geerntet werden. „Alle Erwartungen wurden übertroffen“, so die Sprecherin.

Rund zwei Tonnen Äpfel wurden zu gut 1500 Litern Saft gepresst.Die Saftausbeute: Die Most-Manufaktur aus Horn Bad Meinberg musste an diesem Tag nahezu am Limit arbeiten. Rund zwei Tonnen Äpfel wurden zu gut 1500 Litern Saft gepresst und überwiegend in Fünf-Liter-Packs verpackt. Zum Vergleich: 2020 kamen Maria Abeck-Brandes und Klaus Baumgart von der Lokalen Agenda mit einem Hänger voll Apfelsaft – damals 200 Liter – vom Hof Diekämper aus Bornholte zurück. 2021 wurden an der Außenwerkstatt schon 950 Liter Saft gepresst. Und jetzt noch einmal eine deutliche Steigerung.

Tausch Äpfel gegen Saft ohne Wartezeit

Und auch die Bürger, die ihr Obst pressen lassen wollten, waren laut Mitteilung gut zufrieden. Tausch ohne Wartezeiten: Die Äpfel wurden abgegeben, kurze Zeit später gab es dann den noch warmen Saft.

Bei Sonnenschein konnte dieser auch direkt an der Außenwerkstatt verkostet und Kaffee und Kuchen genossen werden, ausgegeben von den Schülerinnen und Schülern der Gesamtschule, die die Pressaktion tatkräftig unterstützten. Zwei Kindergartengruppen mit insgesamt 40 Kindern und ihren Erzieherinnen verfolgten die Aktion vom Apfelpressen bis hin zum fertig abgefüllten Apfelsaft ebenso wie eine 27-köpfige Senioren-Wandergruppe.

Naturtrüber Apfelsaft ohne Zusätze

Von den 300 Packs geht rund die Hälfte in den Verkauf. Eine erste Verkaufsaktion gab es am vergangenen Samstag. Und auch am Samstag, 8. Oktober, bietet die Umweltgruppe wieder von 10 bis 12 Uhr naturtrüben Apfelsaft ohne Zusätze für den Preis von acht Euro pro Fünf-Liter-Pack im Innenhof des Kulturorts Wilhalm an. Für die Rückgabe von leeren Kartons (ohne Plastikbeutel) gewährt die Agenda Pfand von einem Euro.