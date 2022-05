Harsewinkeler RGZV hofft auf ein normales Züchterjahr

Harsewinkel (gg) - Die Mitglieder des Rassegeflügelzuchtvereins (RGZV) Harsewinkel hatten noch bis vor kurzem mit gleich zwei massiven und unberechenbaren Virus-Beeinträchtigungen zu kämpfen. Und nun werden auch die gestiegenen Energiepreise und Futterkosten zur Belastung. Trotz allem bereitet man sich beim RGZV nach mehr als zwei Jahren Zwangspause wieder auf ein normales Züchterjahr vor, wie der Vorsitzende Hermann Wenner am Freitag während der Mitgliederversammlung im Jägerhof erklärte.

Ortsschau am 5. und 6. November

Erst vereitelte den aktuell 45 Zuchtmitgliedern und 8 Nachwuchszüchtern die Coronapandemie zwei Jahre lang ein normales Ausstellungsjahr. Von Februar bis Anfang März dieses Jahres legte dann auch noch die Vogelgrippe das züchterische Miteinander lahm. Doch jetzt, wo alle Hürden überwunden seien, schaue man positiv nach vorn und freue sich auf die anstehenden Züchtertreffen, Ausstellungen, Tierbesprechungen, einen Sommerausflug und die Ortsschau am 5. und 6. November in der Harsewinkeler Mehrzweckhalle, so Hermann Wenner. Zudem wollen sich einige Züchter beim Stadtfest im September beteiligen.

Weil dem RGZV Harsewinkel der Ruf vorauseilt, ein vergleichsweise junger und darüber hinaus erfolgreicher Zusammenschluss zu sein, freut man sich auch auf neue Fans der gefiederten Freunde. Weil die Harsewinkeler Züchter durch das Coronavirus und die Vogelgrippe beeinträchtigt waren, bleibt abzuwarten, wie gut die züchterischen Qualitäten in diesem Jahr sein werden.

Vereinsmeister geehrt

Allen Grund zur Freude hatten am Freitagabend aber schon mal jene Mitglieder, die während der Versammlung als neue Vereinsmeister ausgerufen wurden. So wie die Jungzüchter Felix Nathmann und sein Bruder Bastian, die mit ihren wildfarbigen japanischen Legewachteln als Jugend-Vereinsmeister 2021 geehrt wurden. Bei den Erwachsenen wurde Siegfried Liebich mit seinen deutschen Schautipplern neuer Vereinsmeister in der Sparte der Tauben. Jens Nathmann gewann den Vereinsmeister-Titel mit seinem amerikanischen Zwerg-Leghorn in der Kategorie Zwerghühner, Oliver Nathmann wurde mit weißen amerikanischen Leghorn Vereinsmeister in der Kategorie Großgeflügel/Hühner.

Damit der RGZV auch weiterhin einem vollständigen und versierten Vorstand die Interessen seiner Mitglieder und des gemeinsamen Hobbys vertreten kann, wurde der erste Kassierer Heiner Jostkleigrewe genauso in seinem Amt bestätigt wie auch Oliver Nathmann als Zuchtwart für die Kategorie Hühner und Siegfried Liebich als Tauben-Zuchtwart. Unterstützung gibt es künftig für den wiedergewählten Gerätewart Werner Fölling. Zusammen mit Jürgen Ortkras, Andreas Himmerich und Dietrich Schneider ist zur Bewältigung der vielseitigen Aufgaben ein Team gebildet worden. Die Interessen der Jugendzüchter werden durch Jugendleiterin Anja Ortkras vertreten.