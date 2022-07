Harsewinkeler Sägemühle Meier Osthoff öffnet ihre Türen

Die historische Sägemühle Meier Osthoff an der Steinhäger Straße in Harsewinkel ist am Sonntag, 31. Juli, wieder von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Die historische Sägemühle Meier Osthoff an der Steinhäger Straße in Harsewinkel ist am Sonntag, 31. Juli, wieder von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Harsewinkel (gl) - Die historische Sägemühle Meier Osthoff an der Steinhäger Straße in Harsewinkel ist am morgigen Sonntag, 31. Juli, wieder von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Es gibt unter anderem Sägevorführungen. Und auch die Türen der Papiermanufaktur auf dem Gelände stehen für die Besucher offen.

Neues Mühlen-Buch wird angeboten

Die Mitglieder des Fördervereins berichten bei Interesse nicht nur von ihren Aktivitäten, sondern bieten am Sonntag außerdem Essen und Getränke an. „Bei der Gelegenheit kann auch das neueste Buch ,Mühlen, die am Wasser träumen’ von Heinrich Breitenstein erstanden werden“, teilt der Schriftführer des Fördervereins, Jürgen Grützner mit. Alle Interessierten sind zum Besuch der Sägemühle eingeladen, heißt es in der Ankündigung.