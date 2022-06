Harsewinkeler Schüler fahren ab August kostenlos

Mädchen und Jungen der weiterführenden Schulen in Harsewinkel fahren ab dem neuen Schuljahr kostenlos Bus.

Harsewinkel (gl) - Ab dem Schuljahr 2022/2023 können alle Mädchen und Jungen der weiterführenden Schulen in Harsewinkel das kostenlose Schülerticket Westfalen vom Schulträger – also von der Stadt – erhalten. Die Kosten werden unabhängig von einem bestehenden Anspruch auf Übernahme der Schülerbeförderungskosten für alle Schüler der weiterführenden Schulen von der Stadt Harsewinkel nach dem Solidarmodell übernommen, teilt die Stadt mit. Zunächst erfolgt die Einführung des Tickets im Rahmen eines Pilotprojekts, so dass nach Ablauf der Projektphase (Schuljahr 2023/2024) Änderungen möglich sind.

Ausgabe zum neuen Schuljahr

Die Ausgabe der Tickets erfolgt in der ersten Woche des neuen Schuljahres. Mit dem Ticket Westfalen sind Schüler ganztägig im gesamten Raum des Westfalen-Tarifs mobil – egal, ob zur Schule, in der Freizeit oder in den Ferien. Mit nur einem Ticket können Mädchen und Jungen westfalenweit Bus, Stadt-Bahn und Nahverkehrszüge nutzen.

Großer Geltungsbereich

Das Ticket gilt von Montag bis Freitag, an den Feiertagen sowie den Ferien in NRW für folgende Gebiete: Münsterland Ruhr-Lippe Westfalen-Süd Hochstift TeutoOWL (umfasst die Kreise Minden-Lübbecke, Herford, Lippe, Gütersloh und die Stadt Bielefeld). Zur Erstellung der Schülerfahrkarte muss die Stadt Harsewinkel Daten an die Verkehrsunternehmen übermitteln. Alle Schüler, die bisher noch kein Schulwegticket erhalten haben, müssen eine „datenschutzrechtliche Einverständniserklärung“ abgeben. Das Formular ist im Sekretariat der Schule erhältlich.

Ansprechpartnerin bei der Stadt Harsewinkel ist Ulrike Haget (05247/935158 oder E-Mail an ulrike.haget@harsewinkel.de). Nähere Informationen unter www.teutoowl.de/owlv/tickets/SchuelerTicketWestfalen/