Harsewinkeler soll Schwangere attackiert haben

Glück hatte am Samstag eine schwangere Frau im Dortmunder Bahnhof. Sie wurde von einem angetrunkenen Mann aus Harsewinkel attackiert.

Dortmund/Harsewinkel (gl) – Im Dortmunder Hauptbahnhof hat sich am Wochenende ein Zwischenfall ereignet, an dem ein Mann aus Harsewinkel beteiligt gewesen ist. Wie die Polizei am Montag mitteilt, stand der Mann unter Alkoholeinfluss.

Zunächst verbal attackiert

Dem Bericht zufolge soll der Mann am Samstagnachmittag auf einer Rolltreppe eine vor ihm befindliche, schwangere Frau (35) beleidigt haben – und das aufgrund ihrer körperlichen Statur. Bei verbalen Attacken soll es aber nicht geblieben sein. Denn der Harsewinkeler soll die Frau aus Dortmund auch geschubst haben.

Die werdende Mutter sei daraufhin ins Straucheln gekommen, konnte jedoch einen Sturz noch abfangen. „Die hochschwangere Frau blieb dabei glücklicherweise unverletzt, erlitt jedoch einen Schock“, schreibt die Polizei weiter.

Verdächtiger flüchtet vor Polizei

Ein Reisender konnte einen weiteren Angriff des Mannes verhindern. Daraufhin flüchtete der Deutsche. Er konnte jedoch von den Einsatzkräften der Bundespolizei gestoppt werden.

Die Beamten brachten den Mann zur Wache. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass der 35-Jährige mit 2,2 Promille erheblich alkoholisiert war. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.