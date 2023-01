Harsewinkeler SPD unterstützt die Tafel vor Ort

Harsewinkel (gl) - Der SPD Ortsverein Harsewinkel-Marienfeld-Greffen hat die Erlöse aus dem Weihnachtsmarktstand der Sozialdemokraten in dieser Woche an die Tafel gespendet. Insgesamt kamen für den guten Zweck 1400 Euro zusammen.

Die Vorsitzende Tülay Pehlivan überreichte den symbolischen Spendenscheck im Namen des SPD-Ortsvereins an Helmut Klima von der Harsewinkeler Tafel. Von dem Betrag konnten insgesamt 70 Einkaufsgutscheine im Wert von jeweils 20 Euro zur Verfügung gestellt werden. Die Gutscheine werden die ehrenamtlichen Helfer der Tafel in den drei Ortsteilen an die Menschen in Not verteilen.

„Unser Dank gilt den zahlreichen Besuchern unseres Weihnachtsmarktstands und den vielen ehrenamtlichen Helfern der Tafel in Marienfeld, Greffen und Harsewinkel“, so die SPD.