Harsewinkeler Teichkind-Festival „super gelaufen“

Mit einem familienfreundlichen Programm ist das Teichkind-Festival am Sonntag am Schwanenteich in Harsewinkel ausgeklungen.

Harsewinkel (joe) - Mit einem familienfreundlichen, speziell auf Kinder zugeschnittenen Programm ist das Teichkind-Festival am Sonntag am Schwanenteich in Harsewinkel ausgeklungen. Auch an diesem Tag war der Besuch mit rund 400 Besuchern noch einmal sehr gut. Dieses positive Fazit zog Dominik Klima von der federführenden Agentur Noa-Entertainment, die die Veranstaltung mit der Freiwilligen Feuerwehr, der Stadt und Kulturmanager Micky Grohe durchgeführt hatte. „Es ist super gelaufen, wir sind alle sehr zufrieden“, sagte Klima dieser Zeitung.

Pizzabäcker kurzfristig abgesagt

Wohl wissend, dass es bei der Versorgung mit Speisen und Getränken am gut besuchten Samstagabend mitunter hakte. „Nach der Erfahrung vor 14 Tagen bei ,Harsewinkel ist bunt und hilft’ hatten wir etwas defensiver geplant“, erläuterte Klima. Noch dazu hatte der Pizzabäcker kurzfristig abgesagt: „Der hätte ein gutes Geschäft machen können.“ So bildeten sich am Würstchenstand lange Schlangen.

Darüber hinaus stand ein Teil der Festwiese nach den Wasserspielen ziemlich unter Wasser. „Die Kameraden hatten gehofft, dass das Wasser zur anderen Seite abfließt“, sagte Klima dazu.

Nach dem Frühschoppen kommt der Gaukler

Nach dem Frühschoppen mit Livemusik am Sonntag mit Homebrass zog nachmittags zunächst Arnhold der Gaukler nicht nur die jungen Gäste in seinen Bann. Der Sonderpädagoge Arne Wessels aus Gütersloh, immer auch einen Scherz auf den Lippen, begeisterte vor allem mit seiner vielschichtigen Jonglagekunst.

Und wenn es denn mal „gefährlich“ werden sollte – das galt, als er auf das etwa zwei Meter hohe Einrad stieg – holte er sich drei Freiwillige auf die Bühne. Zum Ende seiner etwa einstündigen unterhaltsamen Show bat er die Kinder Sofia und Milo zum Apfelwettessen zu sich auf die Bühne. Während er bei seiner Jonglage einen ganzen Apfel essen wollte, sollten die Kleinen einen halben verspeisen. Den Wettbewerb entschied Sofia deutlich für sich. „Ich habe noch nie einen Menschen so schnell essen sehen. Bekommst du zu Hause nicht genug?“, kommentierte der Gaukler süffisant.

Musikalische Weltreise zum Abschluss

Zum Abschluss unternahm das Münsteraner Trio Karibuni mit den Kindern so etwas wie eine Weltreise mit Musik. Mit zahlreichen Mitmachliedern, auch für die Jüngsten, animierten sie nicht nur das junge Publikum. Das Publikum war begeistert.