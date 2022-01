Harsewinkeler unternehmen Skisafari in Dolomiten

Harsewinkel/Percha (gl) - Eine laut einer Mitteilung unvergessliche Skisafari haben 35 Mitglieder und Freunde des Ski-Clubs Harsewinkel im Januar in den Südtiroler Dolomiten erlebt. Bei idealem Winterwetter erkundeten die Wintersportfreunde nicht nur die Pisten rund um den Kronplatz bei Bruneck, auch die Skigebiete Alta Badia und Sexten Innichen wurden unter die Bretter genommen.

Gepflegte Pisten, kein Andrang an den Liften

Laut Vereinsvorstand Johannes Böckmann bietet der Ski-Club Harsewinkel seit mehr als 25 Jahren eine Wintersportreise in die Südtiroler Dolomiten an. Im vergangenen Jahr sei keine Reise möglich gewesen. „Jetzt sollte es wieder losgehen, da waren wir uns einig“, sagte Böckmann. Coronabedingt war dieses Mal einiges anders: „Sonst war nur der Koffer und die Wintersportausrüstung zu packen, dieses mal waren Einreiseformulare, Impfnachweise, Haftpflichtversicherung und mehr mit im Reisegepäck“, so der Club-Vorsitzende.

So ausgestattet startete die Gruppe mit dem Bus Richtung Percha in Italien. Entspannt am Kronplatz angekommen, wurden beim Frühstück die bestellten Skipässe ausgegeben. Sie mussten täglich mit dem Covid-Pass freigeschaltet werden. Bei bestem Südtiroler Winterwetter fanden die Harsewinkeler Skifreunde beinahe ideale Bedingungen vor: Gepflegte Pisten, kein Andrang an den Liften und freie Abfahrten waren die Belohnung für den Mehraufwand.

Sexten Innichen an einem Skitag erkundet

Der Kronplatz bot Pisten aller Schwierigkeitsgrade im Umfang von rund 120 Kilometern. Aber weil es sich ja um eine Skisafari handelte, waren die Teilnehmer auch im Skigebiet Alta Badia unterwegs. Von Corvara aus ging es um die Sella, auf die Gran Risa, zur Marmolada oder über den Falzaregopass bis nach Cortina d Ampezzo.

Auch das etwas überschaubarere Familienskigebiet Sexten Innichen in der Nähe der drei Zinnen wurde an einem Skitag erkundet. Ein kleine Gruppe brach außerdem zum Skitourengehen auf. „Da Frau Holle nicht überall ihre weiße Pracht verschüttet hatte, waren die Touren begrenzt“, berichtete Böckmann. Im Ahrntal und Fischleintal wurden die Tourengeher schließlich fündig. Die Resonanz auf die Skisafari fiel durchweg positiv aus. „Es hat sich gelohnt, auch wenn der Aufwand groß war.“ Das war laut Böckmann aus Teilnehmerkreisen immer wieder zu hören. Nicht nur der Ski-Club-Vorsitzende ist überzeugt: „Wintersport in der Gruppe macht einfach mehr Spaß.“

www.skiclub-harsewinkel.de