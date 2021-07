Harsewinkeler Vereine können profitieren

Das erklärt die städtische Fachgruppenleiterin für Schule, Kultur, Sport und Soziales, Anna Lena Gollnick: Damit sollen eingetragene Vereine finanziell unterstützt werden, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt weiter zu festigen und nach der Corona-Zwangspause mit neuem Leben zu füllen.

Einmaliger Zuschuss in Höhe von 50 Prozent für Veranstaltungen

Und wieviel Geld gibt es wofür? Die Organisation und Durchführung einer ehrenamtlich getragenen öffentlichen Veranstaltung im Jahr 2021, die das Gemeinwesen stärkt, kann mit einem einmaligen Zuschuss in Höhe von 50 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben unterstützt werden – und zwar grundsätzlich bis maximal 5000 Euro.

„Ehrenamt ist ein Garant für das gesellschaftliche Miteinander“

In der Mitteilung der Stadt heißt es weiter: „Das Ehrenamt ist in Nordrhein-Westfalen ein Garant für das gesellschaftliche Miteinander. Frauen, Männer, Ältere wie junge Menschen engagieren sich landesweit in Vereinen und Verbänden. Doch die notwendigen Maßnahmen zur erfolgreichen Eindämmung des Infektionsgeschehens in Nordrhein-Westfalen haben spürbare Auswirkungen auf die Vereine gehabt. So wurden gerade das Vereinsleben und öffentliche Veranstaltungen durch die Kontaktbeschränkungen enorm begrenzt.“

Landesweit 54 Millionen Euro zur Förderung

Aus diesem Grund hat der Landtag kurzfristig die Aufstellung des Landesprogramms „Neustart miteinander“ beschlossen, um Vereine bei der Ausrichtung von Veranstaltungen unter Wahrung der geltenden Corona-Schutzvorschriften finanziell zu unterstützen. Insgesamt stehen 54 Millionen Euro zur Förderung ehrenamtlich getragener, öffentlicher Veranstaltungen bereit.

Ein Zeichen der Wertschätzung

Die Förderung soll ein Zeichen der Wertschätzung für die Arbeit der Vereine vor Ort sein, heißt es aus dem Rathaus. Jeder eingetragene Verein – ausreichend ist es auch Mitglied im Landessportbund zu sein – kann als einmalige Unterstützung einen Zuschuss in beantragen.

Bestätigung der Kommune wird vorausgesetzt

Eine Voraussetzung für die Antragstellung ist eine Bestätigung der Kommune in Bezug auf die geplante Veranstaltung. Diese wird in Harsewinkel von der Fachgruppe Schule, Kultur und Sport des Fachbereichs Bürgerdienste ausgestellt. Das von der Stadt ausgefüllte Formblatt stellt jedoch keine Genehmigung der Veranstaltung nach den Vorschriften der Corona-Schutzverordnung dar.

Genehmigungen bei der Ordnungsbehörde einholen

Genehmigungen im Zusammenhang mit der geplanten Veranstaltungen seien bei der Ordnungsbehörde einzuholen.

Antragstellung übers Internet

Die Antragstellung für die Förderung erfolgt online durch den Verein bei der Bezirksregierung. www.mhkbg.nrw/themen/heimat/neustart-miteinander