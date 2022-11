Harsewinkeler Vogelzüchter sind erfolgreich

Harsewinkel (joe) - Seinen mittlerweile sechsten Bundessieger hat der heimische Vogelzüchter Bernhard Suer in seiner Voliere. Bei der Bundesschau in Kassel am vergangenen Wochenende wurde einer seiner Halsbandsittiche Gelbkopf-Gelbschwanz, grünfarbig, in der Sparte Mutationen zum Sieger gekürt.

Suer züchtet seit mehr als 50 Jahren

Der erfahrene Vogelfreund – er züchtet seit mehr als 50 Jahren und zählte zu den Gründungsmitgliedern des heimischen Vogelschutz- und Zuchtvereins vor 50 Jahren – hat mit sechs Titeln seiner Vögel ein Alleinstellungsmerkmal.

Zudem holten seine bunten Vögel mittlerweile auch drei Deutsche Meistertitel. Wobei der Züchter selbst die Bundessiege wesentlich höher bewerte, wie er sagt.

15 Jahre Wellensittich-Zucht

Aus der Mähdrescherstadt war auch Florian Kordein mit in Kassel dabei. Sein Hellflügel Wellensittich-Weibchen brachte es bis zum äußert respektablen Bundesgruppensieger.

Aus den Bundesgruppensiegern wird anschließend der Bundessieger ermittelt. Die Henne des 21-jährigen Züchters, der sich schon seit 15 Jahren den Wellensittichen widmet, pickte also auch am Titel.

Mitglieder der IG Vogelzucht

Bei der großen Bundesschau, die jährlich in Kassel stattfindet, wurden 5615 Tiere aus der bunten Vogelwelt von 529 Ausstellern gezeigt. Florian Kordein war darüber hinaus ebenfalls bei der Landesschau Ende Oktober in Warburg erfolgreich.

Sein Wellensittich-Weibchen, hellblau, wurde dort Landessieger. Die beiden Vogelfreunde Bernhard Suer und Florian Kordein gehören zur elf Mitglieder starken IG Vogelzucht.