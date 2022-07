Harsewinkeler Winzerinnenfest feiert  Premiere

Das erste Harsewinkeler Winzerinnenfest findet am Freitag und Samstag, 8. und 9. Juli, im Innenhof des Kulturorts Wilhalm statt.

Harsewinkel (gl) - Das erste Harsewinkeler Winzerinnenfest findet am Freitag und Samstag, 8. und 9. Juli, im Innenhof des Kulturorts Wilhalm statt. Dann präsentieren die beiden Jungwinzerinnen Julia Schittler aus Zornheim (Rheinhessen) und Viktoria Peitz aus Wallhausen (Nahe) ihre Weine und Marken in einem ansonsten eher von Männern dominierten Markt, teilt der Harsewinkeler Kulturbeauftragte Micky Grohe mit.

Leckereien von Andrea Heese

Am Freitag beginnt das kleine Weinfest im Innenhof um 17 Uhr – kulinarisch unterstützt mit Leckereien von Andrea Heese (Käse Heese) und Live-Musik ab 19 Uhr von Katja Assauer und Band.

Zu den edlen Tropfen werden dann musikalisch Jazz- und Soulklassiker serviert.

Samstag: Wein, „Kaffeeklatsch“ und Chansons

Am Samstag, 9. Juli, öffnet der Wilhalm-Innenhof ab 12 Uhr seine Pforten – parallel zum Markt in Harsewinkel. Außer den Weinen gibt es bis 17 Uhr auch einen „Kaffeeklatsch“ mit hausgemachten Kuchen und Torten von Silke Berenbrink (Zuckerwerkstatt) sowie Kaffee von Christina Hagenkort (EOS Kaffeerösterei).

Ab 19 Uhr werden Chansons gereicht – garniert mit Jazz und Pop von der Sängerin Elke Marleen Schumacher. „Der Wilhalm wird an dem Wochenende zur Wilhelma – mit starken und erfolgreichen Frauen in jeder Hinsicht“, heißt es in der Ankündigung.