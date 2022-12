Harsewinkeler wird im Vorbeifahren geohrfeigt

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat am Mittwochabend miterlebt, wie ein 17-Jähriger aus Harsewinkel unvermittelt geohrfeigt wurde?

Harsewinkel (gl) - Nach einer ungewöhnlichen Ohrfeige am Mittwochabend gegen 21 Uhr hat die Polizei Gütersloh jetzt ein Strafverfahren wegen Körperverletzung gegen den Beifahrer eines blauen Kleinwagens eingeleitet. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge ereignete sich der Vorfall laut Polizeibericht auf der Gütersloher Straße in Harsewinkel.

Beifahrer des blauen Kleinwagens gesucht

Ein 17-Jähriger aus Harsewinkel befuhr diese mit einem Fahrrad und gemeinsam mit einem Zeugen stadtauswärts. Als ein blauer Kleinwagen die beiden überholte, lehnte sich eine männliche Person aus dem Beifahrerfenster und gab dem 17-Jährigen unvermittelt eine Ohrfeige.

Anschließend setzte der Fahrer des Kleinwagens die Fahrt in Richtung Südring fort, so die Polizei weiter. Der unerkannt geflüchtete Mann wurde als etwa 25 Jahre alt beschrieben. „Eine weitere Beschreibung konnte leider nicht erfolgen“, heißt es in der Mitteilung.

Zeugen sollen sich bei der Polizei melden

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen und fragt: Wer kann weitere Angaben zu dem Vorfall machen oder hat auf der Gütersloher Straße rund um die Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise auf den beschriebenen blauen Kleinwagen oder den unbekannten Beifahrer geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241/8690 entgegen.