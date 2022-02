Hesselteicher Straße ab Montag gesperrt

Harsewinkel (gl) - Wegen der Erschließungsarbeiten für das neue Baugebiet Olden Hof wird die Hesselteicher Straße in der Zeit vom kommenden Montag, 7. Februar, bis voraussichtlich Freitag, 11. Februar, in dem Bereich zwischen Bahntrasse und Kreisverkehr gesperrt. Darauf hat am Freitag Stadt-Pressesprecherin Mechthild Walter hingewiesen. Im Zuge der Erschließung des Olden Hofs an der Oesterweger Straße müssen mehrere Versorgungsleitungen, die die Hesselteicher Straße queren, an vorhandene Leitungen angeschlossen werden.

Um die Bauarbeiten zügig beenden zu können, wird die Hesselteicher Straße während des Zeitraums für den Verkehr vollständig gesperrt. Für Fußgänger bleibt die Baustelle passierbar. Eine Umleitung zwischen dem Kreisverkehr über die Oesterweger Straße (K50) und die Vorbruchstraße (K23) bis zur Hesselteicher Straße ist ausgeschildert.