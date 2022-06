Heute: Kennenlerntreffen in der Harsewinkeler Sägemühle 

Harsewinkel (gl) - Der Förderverein Sägemühle Meier Osthoff organisiert ein Kennlerntreffen, um mehr Menschen den Verein näherzubringen. Treff ist am heutigen Mittwoch, 1. Juni, ab 19 Uhr an der historischen Sägemühle an der Steinhäger Straße 22 a in Harsewinkel.

Dank an Mitglieder und Aufruf für Interessierte

„Der Förderverein Sägemühle Meier Osthoff möchte den Mitgliedern danken, ohne deren Mitarbeit in der Vergangenheit eine Leistung, wie sie bis heute erfolgt ist, nicht möglich gewesen wäre. Für die Zukunft wünscht sich der Förderverein mehr solch engagierter Mitglieder, die sich aktiv miteinbringen oder Vorhaben der Sägemühle als Fördermitglied unterstützen“, teilt das Vorstandsteam mit, das alle Interessierten für Mittwoch, 1. Juni, einlädt.

„Wir sind breit aufgestellt und freuen uns über neue Ideen und Anregungen“, so Marvin Hoppert vom Sägemühlen-Verein, der sich auf neue Ehrenamtliche freut, um gemeinsam neue sinnvolle und nachhaltige Projekte anzustoßen.

Bei Fragen ist Marvin Hoppert Ansprechpartner

Eine Anmeldung für das Treffen am Mittwoch, 1. Juni, ist nicht notwendig, heißt es in der Mitteilung.

Fragen zur Arbeit des Fördervereins beantwortet Marvin Hoppert unter 0157/38450486. Weitere Informationen zur Sägemühle und zum Gelände an der Steinhäger Straße und zum breitgefächerten Angebot gibt es im Internet. www.saegemuehle-harsewinkel.de