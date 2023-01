Hier eröffnet Claas eine neue Trainingshalle

Schlüsselübergabe in der neuen Halle: (v. l.) Brian Wain, Christian Radons, Jacqueline Pollitt (Personalmanagement internationaler Vertrieb), Henner und Henning Kienker.

Harsewinkel/Steinhagen (gl) - Vor sieben Monaten hat der erste Spatenstich stattgefunden. Am Freitag feierte das Harsewinkeler Landtechnikunternehmen Claas in Steinhagen die Eröffnung einer neuen Trainingshalle seiner Central Academy. Unter deren Dach organisiert der Landtechnikhersteller seine Weiterbildungsangebote für Service- und Vertriebsmitarbeitende aus der ganzen Welt.

Internationale Führungskräfte bei der Eröffnung

Internationale Führungskräfte aus dem Claas-Vertrieb, das Bau-Projektteam und Vertreter der deutschen und der Central Academy kamen in der neuen Halle auf dem Betrieb von Lohnunternehmer Henning Kienker zusammen, um die Räumlichkeiten einzuweihen. Christian Radons, in der Claas-Konzernleitung für Vertrieb und Service verantwortlich, und Brian Wain, Director Claas Global Academy, nahmen von Henning Kienker, Eigentümer der Räumlichkeiten, und Architekt Horst Flöttmann die Schlüssel entgegen und eröffneten offiziell die neue Trainingsstätte.

„Mitarbeitenden der gesamten Claas-Gruppe und Vertragshändlern bieten wir hier ab sofort die bestmögliche Ausbildung, mit dem Schwerpunkt von Vertriebstrainings rund um den Traktor“, sagte Christian Radons. Das Trainingsangebot wendet sich an Mitarbeitende der internationalen Claas-Gesellschaften. Sie sollen in Steinhagen die Maschinen bis ins Detail kennenlernen.

Online-Lernangebote machen 20 Prozent aus

„Das Präsenztraining ist nach wie vor unsere erste Wahl, um einen wirklich engen Bezug zur Technik aufzubauen“, betont Brian Wain. Die Online-Lernangebote machen dank der modernen digitalen Möglichkeiten aber immerhin 20 Prozent aus. Dafür hat die Academy neue Angebote wie E-Learnings, virtuelle Klassenzimmer und weitere Digitalformate entwickelt. In Steinhagen sind drei Trainer im Einsatz.

Die großzügige Ausstattung im neuen Trainingsbau schaffe eine hohe Qualität bei den Schulungen, heißt es in der Mitteilung. Zwei Trainingshallen, die jeweils 400 Quadratmeter groß sind, bieten einen umfassenden Maschinenpark zum Lernen direkt an den Traktoren sowie eine moderne Medienausstattung wie zum Beispiel Green-Screen-Videotechnik zur digitalen Vermittlung der Inhalte. Die Nähe zur deutschen Academy, die nebenan ihre Räumlichkeiten bereits seit einigen Jahren hat, ermöglicht eine enge Zusammenarbeit der beiden Ausbildungszentren. In den Bau der neuen Trainingsstätte wurden 1,5 Millionen Euro investiert.