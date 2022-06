Höchste Auszeichnung für einen Harsewinkeler

Harsewinkel/Ahlen (bjo) - Große Ehre für Dietmar Gerbaulet: Der Harsewinkeler erhielt während der Vertreterversammlung der Volksbank in der Ahlener Stadthalle die Ehrennadel in Gold des Deutschen Genossenschafts- und Raiffeisenverbands. „Das ist die höchste Auszeichnung des genossenschaftlichen Verbunds“, ordnete Vorstand Norbert Eickholt die Ehrung ein.

26 Jahre zum Wohl der Bank gewirkt

Die Auszeichnung ist Dank für die 26 Jahre, in denen Dietmar Gerbaulet im Aufsichtsrat der Volksbank eG und ihrer Vorgängerinstitute zum Wohl der Bank gewirkt hatte. „Unser gesamter Aufsichtsrat wird dich vermissen“, versicherte der Vorsitzende Dirk Holterdorf dem scheidenden Gremienmitglied.

Als Laudator stellte Tobias Jasper für den Genossenschaftsverband heraus, dass Dietmar Gerbaulet die genossenschaftlichen Werte gelebt, immer integrativ gewirkt und das Wohl der Bank stets im Auge behalten habe. Wegen des Überschreitens der Altersgrenze konnte Dietmar Gerbaulet nicht erneut in den Aufsichtsrat der Bank gewählt werden, auf eine Nachbesetzung der Position verzichtete die Versammlung. „So erreichen wir die Zielgröße von neun Aufsichtsratsmitgliedern“, hatte Dirk Holterdorf den Vorschlag begründet, den die Vertreterversammlung einstimmig absegnete. Ebenso einstimmig beschloss sie die Wiederwahl der Aufsichtsratsmitglieder Stephanie Claas, Bertram Hagenkötter, Armin Schaaf und Matthias Spengler.

„Unserer Bank geht es gut, sie steht solide da“

„Unserer Bank geht es gut, sie steht solide da“, hatte Dirk Holterdorf vor den Personalentscheidungen die wirtschaftliche Lage der Volksbank eG beschrieben. Detaillierte Zahlen legte Vorstand Norbert Eickholt vor. So sei die Bilanzsumme um 3,4 Prozent auf 2,64 Milliarden Euro, die an Kunden vergebene Kreditsumme um 12,6 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro, der Zinsüberschuss um 4,57 Millionen auf 39,22 Millionen Euro und der Provisionsüberschuss um 6 Prozent auf 20,7 Millionen Euro gestiegen, bilanzierte er.

Unter dem Strich konnte die Bank dem Fonds für allgemeine Bankrisiken 10 Millionen Euro zuweisen und so das Eigenkapital stärken. Der Jahresüberschuss von 3,732 Millionen Euro wird zur Zahlung einer zweiprozentigen Dividende an die 57 220 Mitglieder der Bank (410 000 Euro), für die gesetzlichen Rücklagen (412 000 Euro) und die anderen Ergebnisrücklagen (2,9 Millionen Euro) verwendet, was eine weitere Stärkung des Eigenkapitals bedeutet.

Anhebung der Dividendenzahlung abgelehnt

Anträge, die Dividendenzahlung auf drei oder vier Prozent anzuheben, scheiterten in der Vertreterversammlung. In seinem Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr rechnet Vorstand Norbert Eickholt mit einem Jahresüberschuss von 3,8 Millionen Euro und damit einem nahezu gleichbleibenden Ergebnis.

Gemeinsame Selbstbedienungsfilialen mit der Sparkasse in Greffen und Marienfeld geplant

Der Bankvorstand blickte auf die laufenden Gespräche mit der Volksbank Münsterland Nord, die in einer Verschmelzung münden können. Man gehe die Gespräche „rechtzeitig und vorausschauend und nicht irgendwann aus wirtschaftlicher Not“ an, so Eickholt.

Die Bank setzt auch künftig auf die Zusammenarbeit mit den Sparkassen, um gemeinsame SB-Filialen zu schaffen. 2022 sollen weitere sieben Standorte hinzukommen – unter anderem in Greffen und in Marienfeld. „Mit dieser Lösung bleiben wir mit unserem Service vor Ort“, so Eickholt. Auch eine Beratung auch beim Kunden zu Hause sei möglich.