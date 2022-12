Hochzeitsmesse in Marienfeld ist etwas für Ja-Sager

Marienfeld (gl/jau). Die Hochzeitstrends 2023? Viele Paare wünschen sich Outdoor-Hochzeiten im Grünen. Einige Bräute setzen beim Brautkleid auf schlichte Modelle mit fließenden Stoffen, ohne viel Schnickschnack. Und bei der Hochzeitsdeko darf gern auch mal Farbe ins Spiel kommen – oder auch starke Kontraste wie Weiß und Schwarz. Weitere Ideen und Anregungen bekommen Ja-Sager gleich zu Beginn des Jahres bei der zweitägigen Hochzeitsmesse in der Marienfelder Klosterpforte.

Inspirationen, Informationen und Kontakte

Wer Inspirationen, Informationen und Kontakte rund um einen der wichtigsten Tage in seinem Leben sucht, findet all das am Samstag, 7. Januar, und Sonntag, 8. Januar, auf der Hochzeitsmesse in der Hotel Residence Klosterpforte. Mit allen Sinnen können Heiratswillige dort bei der 20. Auflage der Veranstaltung in eine Fülle an Anregungen und Angeboten eintauchen, heißt es in der Ankündigung der Klosterpforte.

Mehr als 34 Aussteller haben laut Mitteilung ihr Kommen zugesagt. Im Klosterforum, in der Tenne und im Saal Abtei wollen sie mit einer Themen-Vielfalt überzeugen: von Trauringen und Schmuck über Dekorationsideen für festliche Tische, Einladungen oder Autos, Trends für Frisuren oder Floristik, Kreatives für Film oder Fotos, Hochzeitsredner sowie Torten mit Kerzen bis hin zu Tipps zum passenden Make-up, zu romantischen Locations und zu Musikern.

Neueste Trends der Brautmoden

Das Modehaus Starp aus Kaunitz präsentiert die neuesten Trends der Brautmoden – für Sie und Ihn. Und zwar individuell angepasst an jede Braut, jeden Bräutigam und jede Feierlichkeit, teilen die Veranstalter weiter mit. Perlen seien auch weiterhin ein großes Thema rund um die Brautmode – ebenso wie Brautkleider mit einem verführerischen Beinschlitz.

Was ist neu im Jahr 2023? Welche Trends sind geblieben? Antworten auf diese und weitere Fragen bekommen alle Interessierten Anfang Januar auf der Hochzeitsmesse in Marienfeld.

„Models laufen über das gesamte Gelände“

Und auch an ein umfangreiches Programm haben die Veranstalter gedacht. „Eine ganztägige Brautmodenpräsentation erleben die Besucher diesmal anders“, verrät Hoteldirektor Christopher Schemmink. „Models laufen ständig über das gesamte Gelände und zeigen die schönste Brautmode“, so Schemmink. Eine Feuershow gibt es am Samstag, 7. Januar, um 16.30 Uhr und ein großes Feuerwerk um 17 Uhr. An beiden Tagen ist außerdem ein „Live Gesang“ geplant.

Der Eintritt zur Hochzeitsmesse ist frei. Die Messe in der Klosterpforte öffnet an beiden Tagen jeweils um 12 Uhr und endet um 18 Uhr.