Holger Paetz - Kabarettist mit schwarzem Humor

Harsewinkel (joe) - Vor nur rund 30 Zuhörern im Kulturort Wilhalm hat sich der mehrfach ausgezeichnete Kabarettist Holger Paetz am Freitagabend mit viel Sprachwitz und vor allem Ironie und Zynismus das Klima zur Brust genommen. Das Programm des 69-Jährigen „Liebes Klima, gute Besserung!“ ist noch vor der Bundestagswahl im vergangenen Herbst entstanden, mittlerweile aber aktualisiert worden.

„Krieg schlecht fürs Klima“

So fragte der Münchner ziemlich zu Beginn: „Was willste mit Klima, so lange Scheuer noch Verkehrsminister ist?“ Aber auch Nachfolger Volker Wissing scheine nicht viel besser: „Tempolimit geht nicht, keine Schilder!“ In Aschaffenburg aufgewachsen – „danach findet man es überall schön“ – weiß auch er, dass „Krieg schlecht fürs Klima ist“. Aber Putin wolle die Welt vor der Ukraine schützen. „Die Wahrheit ist ein kostbares Gut“, deshalb gehe der russische Präsident auch so sparsam damit um.

„Die Heuchelei ist der Tribut, den das Laster der Tugend bezahlt.“ Der Künstler zitierte immer wieder alte Philosophen und sprach aus persönlichen Erfahrungen. Ohnehin habe er es an diesem Abend mit alten Männern. Doch die seien „gefährlich, weil sie die Konsequenzen ihrer Entscheidungen nicht mehr erleben“. Dies bezog er nicht allein auf Putin. Auch den brasilianischen Präsidenten Bolsonaro ging es an.

Bösartig komisch, sensibel und lyrisch zugleich

„Wirtschaft und Klima müssen vereint werden“, laute das Credo vieler, nicht nur der Politiker. Schon Anfang der 1950er-Jahre wussten Wissenschaftler von der Gefahr des Kohlendioxids (CO2). Doch die Petrochemie wusste das Öffentlichwerden zu verhindern. „Man lässt lügen“, urteilte Holger Paetz.

Der Vokalakrobat scheint kein Mann für platte Gags. Seine kühl-ironischen Betrachtungen bringen einen im ersten Moment zum Lachen, im nächsten wird die traurige Wahrheit, die dahintersteckt, oft deutlich. Blitzgescheit und anspruchsvoll trieb er seinen tiefschwarzen Humor auf die Spitze. Holger Paetz war bösartig komisch, sensibel und lyrisch zugleich.