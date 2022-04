Hootin the Blues begeistern im Harsewinkeler Jazzclub

Harsewinkel (uc) - Auf der Bühne im Garten des Farmhouse Jazzclubs haben Ostersonntag drei nicht mehr ganz junge Männer aus Münster gesungen, gespielt und gescherzt. Gleich vorweg: Die flotten Oldies beherrschen ihr Handwerk mit den Noten perfekt. Ihr musikalisches Werkzeug: halbakustische Gitarren, Banjos, Mandolinen, Mundharmonikas.

Freiluft-Konzert mit gut 100 Besuchern

Die Freiluft-Vorstellung des Trios Hootin the Blues, das für handgemachte Musik mit diversen Stilrichtungen steht und keine riesige Verstärkeranlage benötigt, bereitete bereits nach den ersten Takten prima Laune bei den rund 100 Besuchern. Der Humor kam dabei auch nicht zu kurz. „Leute, habt ihr warme Wäsche an?“, witzelte Gerd Gorke, bevor er seiner Harmonika die ersten Töne entlockte. Doch wärmere Kleidung war gar nicht nötig bei den frühlingshaften Temperaturen.

Hoch her ging es schon beim Auftritt der dreiköpfigen Combo tags zuvor – nicht draußen, sondern drinnen im Farmhouse. „Die Party dauerte bis drei Uhr morgens. Es war so heiß, dass sich die Leute die Kleider vom Leib gerissen haben“, berichtete Gorke einen Tag später schmunzelnd. Ebenfalls bestens gelaunt: Felix Oestersötebier. „Mit dem schönen Wetter haben wir Glück gehabt. Es war letztendlich die Entscheidung der Band, am Sonntag draußen aufzutreten – ganz in unserem Sinne. So haben wir ein kleines finanzielles Plus gemacht“, bilanzierte der Vorsitzende des Jazzclubs zufrieden. Obwohl am Samstag nur knapp 40 Fans erschienen waren, soll die Stimmung dennoch super gewesen sein. „Dafür haben vor allem einige aus Südtirol angereiste Gäste gesorgt“, berichtete Gerd Gorke, der 11 seiner 20 Mundharmonikas wie Patronen in einem Gürtel umgeschnallt hatte.

Kleines Kunststück beim Rolling-Stones-Klassiker

Beim Rolling Stones-Klassiker „Little red Rooster“, den das seit 35 Jahren bestehende Trio anders präsentierte als das Original, gelang dem Münsteraner mit seiner Harp ein kleines Kunststück: Er traf fast genau den hohen Ton eines Hahnenschreis. Spaßvogel Gorke konnte dem Publikum zudem den Unterschied zweier Musikrichtungen auf seine Art verdeutlichen. So erklärte er verschmitzt lächelnd: „Beim Jazz spielt man 40 Akkorde vor zwei Leuten, bei unserer Oldschool-Musik spielt man mit nur zwei Akkorden vor 40 Leuten.“ Weitaus mehr als nur zwei Griffe indes beherrschen Hootin the Blues – das haben die drei munteren Senioren auch bei ihrem überzeugenden Doppelpack im Harsewinkeler Farmhouse bewiesen.