„Hootin’ the Blues“ kommt Ostern in Harsewinkeler Club

Harsewinkel (gl) - Am Osterwochenende geht es mit dem nächsten Konzert in dieser Saison im Farmhouse-Jazzclub in Harsewinkel weiter: Es spielt die Gruppe „Hootin’ the Blues“ aus Münster. Die Veranstaltung findet am Samstag, 16. April, ab 19 Uhr und am Sonntag, 17. April, ab 12 Uhr statt.

Konzerte in Deutschland, Europa und in den USA

In der Ankündigung heißt es: „Seit 1986 ist Hootin’ the Blues aus Münster in ganz Deutschland, im europäischen Ausland und in den USA in unveränderter Besetzung unterwegs und gehört damit zu den ältesten aktiven Bluesformationen in Deutschland. Sie spielen bewusst rein akustisch und ohne Bass und Schlagzeug. Die kleine Besetzung bedeutet bei Hootin’ the Blues aber nicht den Verzicht auf Groove oder Power. Sie eröffnet vielmehr die Möglichkeit, das gesamte Spektrum von ruhigen Balladen bis zu treibenden Shuffles und funky Tanznummern abzudecken.“

Außer allen Arten von akustischen Gitarren in allen möglichen Stimmungen und einer Wagenladung von Harmonikas kommen Mandoline, Banjo und Lap-Steel-Gitarre zum Einsatz, teilt das Farmhouse-Team mit. Authentisch und unverwechselbar im Sound, mit einer Vielzahl an akustischen Instrumenten und dreistimmigem Gesang, spielt das Trio mit Leidenschaft und einer großen Portion Humor, Country-Blues, Ragtime und Bluegrass.

Konzert unter 3G

Hootin’ the Blues ist Gewinner der „German Blues Challenge“ und tourte erfolgreich auf dem internationalen Festival IBC in Memphis. Zur Formation gehören Gerd Gorke (Harmonicas und Gesang), Rupert Pfeiffer (Gitarren, Dobro und Gesang) und Günter Leifeld-Strikkeling (Banjo, Mandoline, Gitarren und Gesang). Die Veranstaltung findet im Innenraum unter 3G-Bedingungen statt.