In Greffen gibt es jetzt ein Lampengeschäft

Greffen (gg). Neueröffnung in Greffen: Detlef Grunde hat in den früheren Räumen der Sparkasse an der Hauptstraße als „Dete Leuchten & mehr“ ein Lampengeschäft eröffnet.

Der gelernte Elektriker hat bis 2020 in Lengerich ein Discount-Lampenstudio betrieben. Aufgrund fehlender Einnahmen – bedingt durch Corona – und privaten Veränderungen musste er sein Geschäft schließen. Während der Pandemie jobbte er vorübergehend als Lastwagen-Fahrer, wie er im Gespräch mit dieser Zeitung berichtete.

Durch eine Freundin wurde er nach dem Auszug der Sparkasse, die jetzt mit der Volksbank in deren Räumen eine gemeinsame SB-Geschäftsstelle betreibt, auf den Leerstand in Greffen aufmerksam. Jetzt gibt es dort unter anderem Lampen aller Art.